Reportage

Inde: dans le Gujarat, la mémoire des émeutes de 2002 influence encore les votes

Audio 01:21

Les responsables électoraux munis de machines à voter électroniques partent pour leurs bureaux de vote respectifs à la veille de la phase suivante des élections législatives de l'État du Gujarat à Ahmedabad, en Inde, ce dimanche 4 décembre 2022. AP - Ajit Solanki

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On continue de voter, depuis le 1er décembre, pour les législatives au Gujarat, place forte du parti nationaliste hindou BJP. Il y a vingt ans, des émeutes anti-musulmanes y faisaient plus de 1 000 morts et 100 000 déplacés. Une tragédie qui continue d'influencer les dynamiques politiques de la campagne.