Bousculade mortelle en Corée du Sud: deux officiers de police arrêtés, les familles insatisfaites

Les corps des victimes, recouverts de couvertures dans le quartier de la vie nocturne d'Itaewon, à Séoul dimanche 30 octobre 2022. AFP - YELIM LEE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d’un mois après la catastrophe d’Itaewon où un tragique mouvement de foule a entraîné la mort d’au moins 158 personnes, les premières arrestations ont eu lieu. Alors que l’inaction et l’impréparation des forces de l’ordre ont été documentées, deux officiers de police ont été arrêtés ce lundi 5 décembre. Mais aucun membre du gouvernement, ou très haut responsable n’a été pour l’instant contraint à la démission malgré l’intensification de la pression judiciaire populaire et politique.