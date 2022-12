Indonésie: adoption d'un nouveau Code pénal qui inquiète ONG et activistes

Le ministre indonésien des Lois et des Droits de l'homme Yasonna Laoly, au Parlement de Jakarta au moment de la ratification du nouveau Code pénal du pays, ce mardi 6 décembre 2022.

Le projet initial était de réformer un Code pénal indonésien datant de l'époque coloniale. Le résultat final, approuvé ce mardi 6 décembre par les législateurs, est un pêle-mêle de différentes mesures qui inquiètent ONG et activistes, comme la pénalisation des relations sexuelles hors mariage et de la promotion de la contraception, ou encore une sévérité accrue envers le blasphème.

Avec notre correspondante dans la région, Gabrielle Maréchaux

Selon l'exécutif indonésien, ce nouveau Code pénal voté ce mardi au Parlement est le résultat d'une entreprise réformatrice censée moderniser un vieux Code criminel.

Mais à sa lecture, bon nombre de défenseurs des droits humains y voient plutôt un texte rétrograde et déconnecté de la réalité du pays. Ainsi, même si des millions de couples indonésiens, dans les zones rurales ou dans les communautés autochtones, ne sont pas formellement mariés, ce nouveau Code, censé entrer en application dans trois ans, sanctionne d'un an d'emprisonnement les relations extraconjugales.

L'#Indonésie 🇮🇩 a adopté ce mardi un texte criminalisant les relations sexuelles hors mariage, interdisant également la cohabitation des couples non mariés.



Et si cette réforme du Code pénal était censée dépoussiérer l'ancien texte hérité de l'époque coloniale, il est un point qui reste inchangé, à savoir l'interdiction d'insulter le président et les institutions étatiques. Un délit synonyme d'entrave à la liberté d'expression, s'inquiètent plusieurs journalistes indonésiens.

En plus d'apparaître comme un recul des libertés dans la troisième plus grande démocratie du monde, ce nouvel arsenal législatif inquiète également les sphères économiques, qui craignent que les investisseurs étrangers comme les touristes ne boudent désormais l'Indonésie à cause de ces nouvelles lois.

