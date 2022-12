Chine: un allègement des mesures « zéro-Covid » a été annoncé

En Chine, les autorités ont annoncé ce mercredi un allègement des mesures sanitaires prises dans le cadre de la politique « zéro-Covid » en oeuvre depuis trois ans. La Commission nationale de la santé chinoise a annoncé mercredi que les personnes contaminées par le coronavirus SARS-CoV-2 asymptomatiques ou ne présentant que des symptômes légers de COVID-19 pourraient effectuer leur période d'isolement à domicile plutôt que dans un centre dédié.

C'est un changement de cap par rapport à la norme en vigueur depuis presque trois ans, changement de cap déjà amorcé depuis plusieurs jours. Et les manifestations historiques de colère à travers le pays ces dernières semaines ne sont sans doute pas étrangères à l'annonce ce mercredi des nouvelles consignes de la Commission nationale de santé (NHC) qui fait office de ministère de la Santé.

Relâchement des mesures #0Covid suite. C'était déjà le cas officieusement depuis qques jà Pékin, le Conseil des affaires d'Etat chinois, autorise désormais les patients Covid à symptômes modérés à rester en quarantaine à la maison (1 semaine). https://t.co/zj73BaX6bm — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) December 7, 2022

« Les personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale », a annoncé la Commission. Par ailleurs, le pays va « réduire davantage la portée des tests à l'acide nucléique et en réduire la fréquence », alors qu'il demandait jusque-là aux habitants de se tester plusieurs fois par semaine pour pouvoir accéder à tout lieu public.

A compter de ce mardi 6 décembre, plus besoin de présenter un test Covid négatif à l'entrée des centres commerciaux, bureaux & résidences à Pékin. Un PCR négatif 48 h reste en revanche exigé pour les bars, restos, salle de sports, karaokés, massages...

👉https://t.co/W3xaKnQgfa pic.twitter.com/g1FBVRQM5D — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) December 6, 2022

Autre nouveauté, il sera désormais possible de voyager d'une province chinoise à l'autre sans avoir à présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures, et aucun test ne sera non plus exigé à l'arrivée.

Photo publiée par l'agence de presse chinoise Xinhua en janvier 2021, montrant une enfant sur le point d'effectuer un test de coronavirus à Shijiazhuang, dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine (photo d'illustration). AP - Liang Zidong

Cet allègement national des restrictions, qui fait suite à des assouplissements annoncés ces derniers jours par plusieurs villes et provinces chinoises, est également décrété dix jours après une vague de manifestations.

À Hong Kong, plusieurs personnes tiennent des feuilles blanches et des fleurs lors d'une manifestation contre les restrictions de Covid en Chine, le 28 novembre 2022. © REUTERS/Tyrone Siu

Dans une dizaine de villes du pays, les manifestants, jeunes pour la plupart, avaient crié leur lassitude de la dure politique sanitaire, certains exigeant même, chose inédite, le départ du président Xi Jinping.

(avec agences)

