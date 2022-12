En Chine, le régime tente de faire oublier sa politique de «zéro Covid»

Après avoir longtemps présenté les risques d'attraper le Covid-19, la propagande de Pékin en appelle au plus connu des docteurs du pays pour rassurer les Chinois, surpris le relâchement si soudain des restrictions.

Le virage à 180 degrés des autorités chinoises se poursuit plus que jamais. Après avoir longtemps érigé le variant Omicron comme l'ennemi public numéro un, le régime se veut désormais positif et rassurant. Le meilleur exemple de ce retournement de veste, c’est le positionnement du docteur Zhong Nanshan. Depuis le début de la pandémie, le monsieur « zéro Covid » du régime communiste est devenu une véritable célébrité, multipliant les sorties pour vanter les mérites du système chinois. Mais cela, c'était avant.

« Le variant Omicron attaque surtout les parties supérieures des voies respiratoires et épargne les poumons. Donc, l'infection à ce variant n’est pas effrayant, car environ 99% des personnes infectées par Omicron peuvent se rétablir complètement en sept à dix jours. Avec du repos, on est sur pied très rapidement », dit-il. Du repos, préconise Zhong Nanshan, qui appelle également à vacciner la population et notamment les personnes âgées et les professionnels de santé pour que la vie normale revienne totalement dans le pays.

Cette volte-face et la fin du Zéro covid a surpris en Chine. Des signes d'ouverture avaient bien été observées ces dernières semaines, mais tout s'est réellement accéléré à la fin du mois dernier. Dans plusieurs villes du pays, des manifestants se sont réunis pour crier leur colère et leur lassitude face aux mesures sanitaires qui duraient depuis quasi trois ans.

