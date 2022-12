Corée du Sud: accusé de fraude, le prince déchu de la cryptomonnaie localisé en Serbie

Nouveau rebondissement dans l’affaire Terra Luna, écosystème de cryptomonnaie qui s'est effondré au printemps 2022, entraînant une perte estimée à environ 40 milliards de dollars pour des investisseurs du monde entier. Do Kwon, le sud-coréen à l’origine du projet, recherché par les procureurs de son pays et par Interpol pour fraude, serait actuellement en Serbie. Désormais, la Corée du Sud chercherait à le rapatrier.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Arrête-moi si tu peux ! L’histoire de Do Kwon ressemble de plus en plus à un scénario de film hollywoodien. Depuis septembre, Interpol a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre du gourou de la cryptomonnaie, comme il s’était lui-même surnommé. Initialement basé à Singapour, Do Kwon a été vu à Dubaï. La Corée du Sud a annulé son passeport et Interpol a émis une « notice rouge » à son encontre, demandant ainsi la coopération des polices du monde entier pour son arrestation, et puis plus rien.

Fin de cavale

Jusqu’à ce que les procureurs sud-coréens nous apprennent, ce lundi 12 décembre, sa présence en Serbie, pays avec lequel la Corée du Sud n’a aucun traité d’extradition, mais les deux pays ont déjà accédé à des requêtes réciproques dans le cadre de la convention européenne de l’extradition. Cela pourrait-être la fin de la cavale pour Do Kwon qui niait encore en septembre tenter d’échapper à la justice.

I am not “on the run” or anything similar - for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022

Pourtant, en Corée du Sud, certains l’accusent d’avoir mis en place une « pyramide de Ponzi », ruinant de nombreux investisseurs. Les procureurs sud-coréens ont émis des mandats d’arrêt envers cinq personnes, en plus de Do Kwon, dans le cadre d’une très large enquête sur l’effondrement spectaculaire de ces deux cryptomonnaies. Mais le Sud-Coréen est également visé par des plaintes d’investisseurs à Singapour et aux États-Unis.

► À lire aussi: Le scandale FTX va-t-il accélérer la régulation des cryptomonnaies?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne