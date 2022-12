Ils viennent de Corée du Nord et se racontent -avec succès- sur les réseaux sociaux

Devenir une star de YouTube et d’Instagram alors que l’on a grandi dans un pays où l’accès à Internet était interdit pour la grande majorité de la population, c’est la situation paradoxale que connaissent de plus en plus de transfuges nord-coréens en Corée du Sud. Certains racontent leur étonnant parcours de vie, leur quotidien de l’autre côté de la frontière.

De notre correspondant à Séoul,

Cela fait longtemps que les transfuges nord-coréens racontent leur quotidien. Mais ce qui est nouveau, c’est qu’ils s’expriment désormais sur YouTube et l'ensemble des réseaux sociaux dans des vidéos qui connaissent un succès croissant. La Corée du Nord, l’un des pays les plus secrets et mystérieux au monde, fascine.

À partir des années 1990, avec la grande famine, de nombreux Nord-Coréens ont commencé à quitter le pays. Et dans les décennies suivantes, 2000 et 2010, des chaînes de télévisions sud-coréennes organisaient des émissions pour que les Nord-Coréens racontent leur quotidien sur place.

De transfuges à influenceurs

Kang Nara, par exemple, de son nom complet, compile plus de 350 000 abonnés sur YouTube et 130 000 sur Instagram. Elle collabore avec Puma ou Chanel. Assez impressionnant pour une Nord-coréenne de 25 ans, arrivée au Sud en 2014. Elles abordent des sujets plutôt légers, avec des anecdotes personnelles, comme dans cette vidéo : « Que se passe-t-il en Corée du Nord si un homme à la peau pâle ? On dira 'oh ce bâtard est pâle, regarde-le, il ressemble à une fille'. En Corée du Sud, si quelqu’un est avocat ou médecin, les parents diront à tout le monde : 'oui mon fils est médecin, ou mon fils est avocat, ils sont très fiers et vont se vanter, mais ça n’arrivera pas au Nord, c’est juste un métier comme un autre là-bas' ».

D’autres racontent des histoires plus pesantes, comme Buk Shi Tal, ancien militaire nord-coréen aux désormais 80 000 abonnés. Il raconte sa traversée de la DMZ, ou sa vie au sein de l’armée populaire de Corée : « Alors que j’étais en train de courir dans les roseaux comme un fou, là, je commence à entendre pan pan pan, et c’était douze balles d’AK47 qui venaient de me rater et qui étaient passées juste au-dessus de ma tête. »

Des récits éclairants sur les conditions de vie en Corée du Nord

Leur notoriété vient de leur parcours de vie unique. On peut donc évidemment se questionner sur la véracité de leur propos et se demander s'il n'y a pas certaines exagérations. Il est en effet très compliqué de pouvoir garantir que tous disent la vérité. Certains récits, par exemple, ont été remis en cause, car ils présentaient de nombreuses incohérences par rapport à la réalité historique.

Yeonmi Park, par exemple, une transfuge partie aux États-Unis, militante des droits de l’homme et Youtubeuse a près d’1 million d’abonnés, a été très critiquée, car de nombreux éléments de ses récits sont en contradiction avec le discours d’autres transfuges. Malgré tout, pour de nombreux d’entre eux, ce qu’ils racontent semble cohérent, et cela constitue une source d’informations précieuse, ouverte et accessible à tous, sur un pays dont l’une des caractéristiques principales est le manque d’information.

