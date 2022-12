Flambée de Covid au Japon: polémique sur la vaccination préconisée dès l’âge de 6 mois

Le Japon est confronté à une envolée du nombre de cas de Covid. REUTERS - KIM KYUNG-HOON

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il n'y a pas qu'en Chine que la situation sanitaire se dégrade. Le Japon, lui aussi, est confronté à une envolée du nombre de cas de Covid. On y dénombre près d'un million d'infections par semaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun autre pays n'en recense autant en ce moment. Et le virus tue chaque jour plus de 200 Japonais. Les autorités ont donc décidé de serrer la vis. Désormais, la consigne est de vacciner les enfants dès l'âge de six mois, et non plus de cinq ans comme auparavant. Inoculer y compris les nourrissons, c'est une première mondiale, et elle fait débat dans l'archipel.