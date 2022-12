Spratleys: où en sont les Vietnamiens dans leurs efforts de «poldérisation»?

De nouvelles images satellitaires le prouvent : tout comme la Chine, le Vietnam « poldérise » à tout-va, c'est-à-dire qu'il crée des îlots artificiels dans l'archipel des Spratleys, un ensemble d'îles et de récifs situés en mer de Chine méridionale, une zone revendiquée aussi par la Chine et d'autres pays voisins.

En seulement un an, les Vietnamiens ont gagné près de 170 hectares de terre sur la mer. Sur des images satellites publiées par le site Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), basé à Washington, on aperçoit clairement de nouveaux ports et des pistes goudronnées sortir de la mer.

« Les activités d'excavation et de poldérisation engagées en 2022 sont substantielles et signalent une intention du Vietnam de vouloir fortifier ses lieux occupés dans les Spratleys », peut-on lire dans le nouveau rapport de l'AMTI. Même si à l'échelle des travaux menés par la Chine dans cette zone, ceux du Vietnam paraissent bien plus modestes.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et y a déjà créé de nombreux postes militaires sur des récifs artificiels, au grand dam du Vietnam, de la Malaisie, des Philippines, du Brunei et de Taïwan, qui convoitent, eux aussi, cette voie maritime par laquelle transitent chaque année des marchandises pour des milliers de milliards de dollars. Des eaux par ailleurs riches en poissons et en hydrocarbures.

