Corée du Sud: le président envisage une hausse du temps de travail allant jusqu’à 80 heures par semaine

Alors que le gouvernement sud-coréen vient tout juste de sortir de la grève des routiers qui a paralysé une partie de l’économie pendant deux semaines, de nouvelles réformes impopulaires sont annoncées. Le président Yoon Suk-yeol a notamment mis l’accent sur une réforme du travail augmentant le volume horaire, jusqu’à 80 heures par semaine.

Avec notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti

« C’est impopulaire, mais nécessaire », c’est ainsi que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol résume sa série de réformes qu’il envisage de mettre en place au courant de l’année prochaine. Parmi toutes ces réformes, allant de l’éducation à la sécurité sociale, l’une d’elles a particulièrement attiré l’attention : la modification du temps de travail hebdomadaire.

Actuellement, la semaine de travail est de 40 heures plus 12 heures supplémentaires. Mais le ministre de l’Emploi et du Travail, Lee Jung-sik, souhaite permettre aux entreprises de demander jusqu’à 40 heures de travail supplémentaires, augmentant le volume maximal à 80 heures.

Mise en garde de l'OIT

Les syndicats ont d’ores et déjà critiqué la réforme et appelé le gouvernement à la table des négociations. Mais l’attitude brutale de ce dernier lors de la grève des routiers fait craindre une nouvelle impasse. Le président s’est même félicité d’avoir tenu tête aux grévistes et a indiqué vouloir poursuivre dans ce sens.

L’Organisation internationale du travail avait pourtant mis en garde Yoon Suk-yeol de son attitude portant « atteinte au droit de grève ». Le climat social à la rentrée s’annonce tendu, mais le texte fera l’objet d’une discussion au Parlement.

