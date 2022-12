Japon: ​​​​«Il faut s'inscrire dans un rapport de force avec la Chine»

La nouvelle doctrine de défense du Japon va « renforcer et moderniser » l'alliance militaire avec les États-Unis. C'est ainsi que la Maison Blanche a réagi au doublement du budget de défense dévoilé par le Japon. Tokyo a annoncé ce vendredi 16 décembre que le pays allait renforcer ses capacités à hauteur d'environ 300 milliards d'euros, dans un contexte de tensions accrues avec la Chine. Entretien avec Guibourg Delamotte, maître de conférences en sciences politiques au département Japon à l'Inalco.

RFI : Sa Constitution pacifiste interdit en principe au Japon de se doter d’une véritable armée. Or, le gouvernement prévoit de doubler le budget de défense d'ici à 2027, de 1% à 2% du PIB. Quels facteurs ont motivé cette décision ? Est-ce une réponse à la menace chinoise ?

Guibourg Delamotte : L'effort qui est consenti en termes de défense est très substantiel. Le Japon passe donc à 2% de son PIB. C'est une manière de s'aligner sur les recommandations de l'Otan, qui préconise à peu près 2% du PIB pour le budget de la défense. Mais c'est également une réaction à la menace et une préparation à des conflits possibles avec la Chine ou encore avec la Corée du Nord, en cas d'offensive de leur côté.

La guerre en Ukraine est un autre facteur qui entre en jeu. Jusqu'à présent, les Japonais étaient très hostiles à une évolution dans le domaine de la défense. Or, cette fois, ce doublement proposé par le gouvernement est très bien accueilli. C'est vraisemblablement le résultat de la guerre en Ukraine. L'invasion russe de l'Ukraine a fait prendre conscience aux Japonais que des guerres étaient tout à fait possibles. Même en Europe, considérée comme la zone stable par excellence.

La guerre a vraiment pris par surprise les Japonais. Donc, soudain, il y a eu une forme d'association, dans les esprits, entre cette hypothèse qui était une attaque éventuelle de la Corée du Nord et puis une menace chinoise, et puis une concrétisation de cette perspective, par le biais de cette guerre en Europe.

Il faut dire aussi que le président américain Joe Biden - et avant lui déjà Donald Trump - n'a eu de cesse de pousser le Japon à gonfler ses dépenses militaires. D'ailleurs, les Américains comptent vendre 500 missiles de croisière Tomahawk au Japon. Ces armes permettront-elles à Tokyo d'avoir une « capacité de contre-attaque » ?

Oui, c'est en effet l'un des développements. Cela doit permettre de frapper la Corée du Nord à partir du territoire japonais. Étant donné l'amélioration de la technologie des missiles de la Corée du Nord, le système de défense anti-missiles qu'avait développé le Japon depuis les années 2000 ne permet en effet plus d'y faire face.

Désormais, les missiles nord-coréens ne sont plus seulement balistiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette courbe prévisible qu'est la courbe balistique. Ce sont désormais des missiles aux trajectoires non linéaires. Donc, le seul moyen de s'en préserver est de les attaquer avant qu'ils ne décollent. C'est l'argumentation qui a été élaborée et qui justifie aujourd'hui aux yeux du Japon cette révision de la doctrine de défense.

L'achat des Tomahawks américains est en effet envisagé. Auparavant, il y a eu récemment l'achat des avions de combat F-35. L'actualisation du programme de défense des missiles balistiques, qui reste malgré tout pertinent, passera aussi par une collaboration avec les États-Unis. Donc, il y a toutes sortes de projets en effet.

Ne craignez-vous pas que cette décision ravive les tensions entre le Japon et la Chine ?

C'est une possibilité. Mais la perspective japonaise est que la Chine est sensible aux rapports de force. Si elle a en face d'elle des pays mous, des ventres mous, elle s'engouffre dans la brèche. C'est ce qu'on a observé en mer de Chine méridionale, où la Chine s'est appropriée l'ensemble de cette zone contestée et l'a militarisée.

Le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie y avaient aussi des prétentions, mais ils n'avaient pas les capacités de faire face à la Chine. Donc, le Japon a tiré la conclusion qu'il fallait s'inscrire dans un rapport de force avec Pékin.

Ça ne veut pas dire que le Japon devient belliciste, ni ne veut se servir de ses armes, mais il veut être préparé à toute éventualité. Observant la politique chinoise, observant les développements autour de Taïwan, observant les discours du président chinois Xi Jinping, le Japon estime que c'est la manière de se préparer.

En fait, cela ne veut pas du tout dire qu'ils rompent leurs relations avec la Chine. Ils sont le premier partenaire commercial l'un de l'autre, et ils sont bien conscients qu'ils n'ont aucun intérêt à déclencher un conflit. Mais la Chine ne peut pas complètement ignorer le contexte dans lequel le Japon s'inscrit.

Guibourg Delamotte, maître de conférences en sciences politiques au département Japon à l'Inalco, est autrice de :

La démocratie au Japon, singulière et universelle (ENS Editions, 2022)

The Abe Legacy, Lexington 2021. Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain (La Découverte, 2021)

