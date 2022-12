Tibet: des parlementaires occidentaux s’inquiètent des collectes massives d’ADN par la Chine

Dans une lettre adressée à des ministres des Affaires étrangères de quinze pays, des députés de l'Alliance interparlementaire sur la Chine (Ipac) font part de leur inquiétude quant à l'utilisation des prélèvements massifs d’ADN par le gouvernement chinois dans la région autonome du Tibet.

Publicité Lire la suite

S'appuyant sur des rapports d'ONG, les parlementaires demandent aux ministres d'enquêter sur tout lien potentiel entre des entreprises opérant dans leur pays et la collecte massive d'ADN par le régime communiste. Au moins une entreprise américaine, Thermo Fisher, est accusée d'avoir fourni des kits de profilage ADN aux autorités du Tibet. Co-président de cette alliance, le sénateur français André Gattolin fait appel à la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna pour faire la lumière sur l'implication éventuelle d'entreprises françaises ou européennes.

« Nous demandons à ce qu'il soit fait une recherche, puisque aujourd'hui, cet univers est extrêmement composite, tenu par des sociétés privées, souvent des startups dont les implications financières sont très croisées et dans lesquelles et on retrouve des capitaux chinois indirectement, explique-t-il. Nous demandons à chacun des États de procéder à des recherches pour savoir s'il y a des implications et puis, contrôler les ramifications éventuelles de Thermo Fisher, cette société américaine qui a été mise en question, sur notre territoire. »

Contrôle des naissances, stérilisations forcées

Quel est l'objectif pour le pouvoir chinois de ces collectes de données au Tibet ? Mais aussi dans le Xinjiang, où le régime communiste mène une répression contre la minorité ouïghoure ? « C'est évidemment de contrôler la population, mais de contrôler aussi ses naissances, son développement démographique avec des programmes de stérilisations forcées, estime André Gattolin, co-président de l'Alliance interparlementaire sur la Chine. On a des témoignages de femmes tibétaines comme de femmes ouïghoures qui, lors d'un examen médical obligatoire, sont nuitamment stérilisées pour que la population ne se développe pas. Dans la soi-disant région autonome du Tibet, au large de Lhassa, plus de la moitié de la population qui vit là n'est plus tibétaine, elle est chinoise. Il y a une forme de colonisation et d'éradication de la population. »

Le sénateur André Gattolin estime qu'il s'agit là d'« un des éléments constitutifs d'une démarche génocidaire, c'est-à-dire l'extinction, soit radicale, soit progressive et forcée d'une population ».

►À écouter aussi : Fréquence Asie - Tibet et Xinjiang, mêmes abus ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne