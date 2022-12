Chine: les coursiers appelés en renfort face aux retards accumulés dans la livraison de colis

À Pékin, plusieurs milliers de chauffeurs-livreurs ont été appelés en renfort pour faire face aux retards dans la livraison des colis. AFP - WANG ZHAO

À Pékin, plusieurs milliers de chauffeurs-livreurs ont été appelés en renfort alors que les retards dans la livraison de colis s'accumulent dans la capitale chinoise. Depuis la levée des restrictions sanitaires, les Chinois, effrayés par les infections au Covid-19 qui se multiplient, ne sortent plus de chez eux et s'en remettent comme souvent à ces livreurs, mal payés et souvent au statut précaire mais dont le rôle est de plus en plus essentiel.