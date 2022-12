À Cochin, «capitale du football indien», le Mondial a fait vibrer comme jamais

Reportage

L'Inde n’est pas connue pour sa passion du football. Pourtant, dans l’État du Kerala, c’est une véritable religion. La plus grande ville, Cochin, s’est prise de passion pour le Mondial, et en particulier l’Argentine de Messi. Certains rêvent, un jour, d’un football Made in India sur la scène mondiale.

De notre correspondant en Inde,

« Allez les Bleus ! » « Griezmann ! », « Mbappé ! » Parmi les maillots albiceleste, les supporters indiens de la France tentent de se faire entendre dans une ambiance bonne enfant. Il est 18h ce dimanche 18 décembre et la foule commence à se rassembler près d’un écran géant, dans le quartier populaire de Pallarivatom, pour assister à la finale opposant la France à l'Argentine.

À défaut d’une équipe indienne convaincante, on soutient ici un peu tout le monde, mais d’abord l’Argentine. « Ici, il y a des fans du Brésil, du Portugal, et surtout de Messi, confirme Yasir, 30 ans. Il y a aussi des supporters de l’équipe de France, même s’ils ne sont pas majoritaires. » Lui-même fait partie du Club keralais des fans de l’équipe de France. Officielle, l’association revendique 1 000 membres. Ce sont les fameux supporters indiens de l’équipe de France aperçus au Qatar, dont certains pensaient qu’ils étaient des acteurs.

Yasir, lui, n’a pas pu réunir assez d’argent pour le stade de Lusail. Qu’importe, il soutient les Bleus depuis Cochin. Depuis ce dimanche matin, il s’affaire à préparer le grand soir. Nous avons installé des écrans géants, une sono et des feux d’artifices. Des milliers de personnes vont venir regarder la finale ici ! », se réjouit le supporter des Bleus, effigie de Mbappé à la main. « Je suis devenu fan de l’équipe de France parce qu’en 1998, mon père m’a montré la finale contre le Brésil. Depuis, je vibre avec les Bleus, raconte Yasir. En 2006, j’ai pleuré pour l’élimination tragique de Zidane. Aujourd’hui, je suis fan de Kylian Mbappé ainsi que du PSG. L’équipe de France va gagner ce soir, car elle est la plus forte en attaque ! »

Football Mania

Tout au long de la compétition, Cochin et ses trois millions d’habitants ont vibré au rythme des victoires et des défaites du mondial. Partout dans les rues, on trouve des effigies des joueurs et même des affiches de soutien à la malheureuse équipe du Brésil. Une football mania qui s’étend jusque dans les villages de cet État balnéaire, à la pointe sud de l’Inde. Plusieurs facteurs expliquent l’amour des Kéralais pour le ballon rond : une large population catholique plus attirée par le foot que le cricket ; une tradition anticoloniale qui a poussé cet État rebelle à rejeter le sport national des envahisseurs britanniques… Et cette année, une large diaspora présente dans les pays du Golfe, qui contribue à populariser le mondial du Qatar.

Si chacun a ses favoris, la compétition est avant tout un grand moment de fête pour les habitants de Cochin. Kishor James, 45 ans, a monté un mini cinéma de quartier avec un vidéoprojecteur. « Depuis que j’ai ouvert ce local, 200 personnes viennent pour chaque match. Tout le monde est le bienvenu, on a même préparé du biryani de mouton qu’on va distribuer gratuitement ce soir de finale ! »

Autre ambiance le long de Marine Drive, dans le centre-ville, plus bourgeois. Une heure avant le coup d’envoi, le pub sportif Velocity, ouvert récemment alors que le Kerala assouplit sa législation sur l’alcool, a rempli toutes ses tables. Là encore, ce sont les fans d’Argentine qui dominent… et s’enflamment lors du premier penalty puis du second but. Sûrs de leur victoire, ils vont logiquement faire l’expérience d’un ascenseur émotionnel interminable suite aux doublés français. Même après deux heures de jeu et 3-2 pour l'Argentine, un supporter indien ultra-stressé fait une prédiction : « Je suis content, mais ce n'est pas la fin. C’est un match très difficile et la France peut encore gagner, je ne suis pas rassuré ! » L’égalisation lui donnera raison.

Finalement, c'est la délivrance pour des supporters indiens très fair-play, heureux d’un match qui les aura fait vibrer comme jamais. « La France a déjà gagné la coupe. Le dieu du monde, c’est Messi ! », s’enflamme le supporter précédent. « Je suis content pour les deux équipes, qui ont si bien joué », juge un client venu pour le plaisir du jeu. « C’était un match magnifique, mais l’Argentine a mérité sa coupe ! »

Des investissements décuplés

À minuit, la foule rentre sagement chez elle. Au-delà des résultats, beaucoup s’enthousiasment de la passion croissante des Kéralais pour le football. « Lors du précédent mondial, il y avait déjà de l’ambiance, mais pas autant. De plus en plus de gens regardent ici », décrit Naufal, 26 ans, fans de l’équipe du Brésil. Lui s’affronte souvent entre amis sur de petits terrains improvisés de Pallarivatom. « L’Inde compte de bons joueurs et peut-être parviendra-t-elle à se hisser parmi les grandes nations du foot », espère Naufal. « Le problème est qu’il n’y pas d’écosystème et que le gouvernement indien ne soutient que le cricket. Au Kerala, c’est un peu mieux, c’est pour ça que vous voyez autant de supporters. »

Un rêve qui pourrait un jour se réaliser. L’Association du football indien (AIFF) assure que les investissements dans les clubs indiens ont été multipliés par dix depuis 2011. Au-delà du Kerala, le Bengale occidental ou l'État de Goa affichent aussi une passion croissante pour le foot et des équipes de plus en plus professionnelles. En octobre, l’Inde a accueilli la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans. Une (petite) première. Rendez-vous au prochain mondial pour voir si le virus du ballon rond gagne vraiment du terrain dans le sous-continent.

