Malaisie: le Premier ministre Anwar Ibrahim remporte un vote de confiance au Parlement

Le gouvernement d'union nationale mené par Anwar Ibrahim a passé lundi l'épreuve du vote de confiance au Parlement. Il s’agit d’une première victoire pour l'éternel opposant malaisien devenu Premier ministre le 19 novembre.

Pour l'emporter, il n'a eu besoin que d'un scrutin par acclamation. Les voix de ses partisans dans l'hémicycle ont très vite couvert les cris de l'opposition. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a remporté, lundi 19 décembre, un vote de confiance au Parlement, consolidant ainsi son mandat un mois après qu'un résultat électoral, peu concluant l'a contraint à s'allier à ses anciens rivaux politiques.

Anwar Ibrahim, chef de l’opposition de longue date, a revendiqué le soutien de 148 parlementaires sur 222. Depuis 2008, aucun gouvernement n’avait obtenu une majorité des deux tiers.

Cette position lui laisse un boulevard à la fois pour faire adopter ses réformes, mais aussi, si besoin, pour amender la Constitution. Sa priorité est l'adoption du budget dès le début de l'année 2023, un texte clé en vue des six élections provinciales prévues dans le courant de l'été, qui serviront de baromètre à la popularité de l'exécutif.

L’union tiendra-t-elle ?

Cependant, tout n'est pas gagné. Car pour former son équipe, Anwar Ibrahim est allé recruter un peu partout sur l'échiquier politique, chez ses rivaux historiques du centre-droit comme chez des petites formations locales de l'île de Bornéo. Un attelage hétéroclite et jamais vu scellé par un protocole d'accord très strict, selon lequel les députés de la majorité qui voteraient contre le gouvernement seraient forcés de démissionner. L'opposition crie déjà au verrouillage politique et promet que ce dispositif sera sanctionné par les Malaisiens dès les prochaines élections.

Des analystes estiment néanmoins que cette majorité claire devrait apporter la stabilité politique à la nation d'Asie du Sud-Est, qui a connu quatre changements de direction en quatre ans. Anwar Ibrahim, chef de l'opposition de longue date, a prêté serment en tant que 10e Premier ministre du pays le 24 novembre pour diriger un gouvernement d'union.

