Corée du Sud: cinq Russes fuyant la mobilisation coincés dans l'aéroport d'Incheon

Face à la mobilisation partielle en Russie afin d’engager 300 000 hommes supplémentaires en Ukraine en septembre, certains citoyens tentent d’y échapper en quittant le territoire russe. Cinq d’entre eux ont essayé de rejoindre la Corée du Sud, mais ils peinent à passer la frontière, n’étant pas considérés comme réfugiés.

Avec notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti

Ils sont cinq Russes, coincés dans l’aéroport international d’Incheon, près de Séoul. Cela fait maintenant deux mois qu’ils errent entre les halls du bâtiment, sans pouvoir en sortir. Ce groupe de jeunes, qui refuse de combattre en Ukraine, a préféré fuir le pays et rejoindre la Corée du Sud pour échapper à la mobilisation.

Ils expliquent avoir fait ce choix pour rejoindre de la famille et des connaissances y habitant. Seulement, la police aux frontières refuse de les laisser entrer sur le territoire sans visa. Ils ont alors essayé de d’obtenir le statut de réfugié, mais le ministère de la Justice l’a refusé. En effet, selon ce dernier, échapper au service militaire n’est pas une raison suffisante pour prétendre à ce statut.

Immigration difficile en Corée du Sud

Depuis deux mois donc, ces jeunes Russes dorment sur les banquettes de l’aéroport et se nourrissent de gâteaux et de jus de fruit en l’attente d’une décision des autorités. Le gouvernement a, depuis une semaine, décidé de leur fournir des repas plus complets. La Corée du Sud est un pays difficile d’accès en ce qui concerne l’immigration. Entre 2013 et 2020, 67% des demandes de statut de réfugié ont été refusées.

