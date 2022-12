Fidji: l'opposition conclut un accord pour évincer le Premier ministre

L'opposition fidjienne est parvenue mardi à un accord pour former un gouvernement de coalition marquant la fin des seize années au pouvoir du Premier ministre Frank Bainimarama.

C'est la fin de seize années au pouvoir pour le Premier ministre. Le petit parti social-démocrate (Sodelpa) a affirmé que son bureau avait voté par 16 voix contre 14 en faveur d'une coalition conduite par Sitiveni Rabuka, ancien chef du gouvernement et deux fois putschiste, qui devrait devenir le prochain Premier ministre de cet État du Pacifique. Les détails sur l'accord final de coalition n'étaient pas encore clairs, mais Sitiveni Rabuka et ses alliés au sein de la nouvelle coalition ont signalé avant le scrutin leur désir de distendre les liens avec la Chine, de laquelle Frank Bainimarama s'était rapproché.

Alors que la nouvelle commençait à circuler, des soutiens de Sitiveni Rabuka entonnaient de joyeux chants polyphoniques à l'extérieur de son siège de campagne. Des klaxons de voitures retentissaient et des militants dansaient dans les rues en brandissant des cônes de signalisation, des châles et des pancartes.

Soulagement

Elijah Rokoderea, soutien de Sitiveni Rabuka, a déclaré qu'il était soulagé de voir Frank Bainimarama évincé du pouvoir et avoir envie de « célébrer » la nouvelle. « Cela fait seize ans que ce gouvernement oppressif est en place. On ne peut même pas organiser de manifestations », a-t-il déclaré depuis le siège de campagne de Sitiveni Rabuka.

Frank Bainimarama est arrivé au point en 2006 à la faveur d'un coup d'État, avant de remporter plus tard deux élections pour légitimer son pouvoir. Son gouvernement a fréquemment utilisé la justice pour écarter des opposants et réduire au silence ses détracteurs et les médias.

Frank Bainimarama ne s'est pas exprimé en public depuis le vote de mercredi. Le scrutin n'avait pas permis de départager les deux principales forces politiques, aucune ne parvenant à obtenir une majorité au Parlement. Quatre coups d'État ont eu lieu aux Fidji ces 35 dernières années et la possibilité d'une intervention militaire a plané sur le scrutin de cette année.

