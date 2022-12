Nouvelle-Zélande: la colère des éleveurs face à une taxe sur les gaz émis par le bétail

Troupeau de vaches laitières dans la région du central plateau en Nouvelle-Zélande. © Richard Tindiller / RFI

Dans son plan de lutte contre le changement climatique, le gouvernement néo-zélandais a annoncé il y a quelques semaines une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre provenant des rots et des pets du bétail. Un sujet sensible dans un pays où le secteur agricole représente plus de la moitié des exportations.