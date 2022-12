Corée du Nord: les importations de riz chinois au plus haut, symbole des difficultés alimentaires du pays

Les importations de riz chinois par la Corée du Nord ont atteint un record depuis le début de la pandémie avec 30 000 tonnes importées en novembre. Un signal important car le riz est un produit de première nécessité et une valeur refuge dans un pays qui souffre déjà d’une pénurie alimentaire depuis trois ans. Une nouvelle donnée loin d’être rassurante alors que les récoltes n’ont encore une fois pas été bonne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Effectuer des prédictions sur l’état de l’économie nord-coréenne est un exercice périlleux, mais certains indicateurs restent éloquents. « Le riz en Corée du Nord, c’est l’équivalent du dollar pour l’économie mondiale », résumait une transfuge souhaitant rester anonyme.

Élément de base de l’alimentation et de la survie de nombreux citoyens nord-coréens, de son prix dépend aussi celui d’autres produits. Et il est particulièrement haut. Entre 4 et 5 000 wons le kilo avant la pandémie, il était à 6 000 wons (environ 4,40 euros) en novembre. Dans ce contexte, la hausse très nette des importations de riz venus de Chine, réduites depuis trois ans en raison de restrictions sanitaires, semble témoigner des difficultés alimentaires du pays.

Malnutrition

D’autant que d’après des analyses satellites effectuées par les autorités sud-coréennes qui font état de mauvaises récoltes, la production alimentaire a nettement chuté. Plus tôt cette année, un rapport des Nations unies affirmait que plus de 10 millions de Nord-Coréens, soit 41% de la population, souffraient de malnutrition entre 2019 et 2021. Un chiffre à prendre avec précaution car depuis le départ des diplomates et des organisations humanitaires étrangères durant la pandémie, les données sur la Corée du Nord ont largement perdu en précision.

► À lire: Corée du Nord: Corée du Nord: Kim Jong-un fait de l'économie la priorité de son pays dans ses voeux pour 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne