En Chine, la solidarité des internautes face à la pénurie de médicaments

Alors que le gouvernement chinois a mis fin du jour au lendemain, début décembre, à la plupart de ses strictes mesures sanitaires contre le Covid-19, les Chinois sont en train de manquer de médicaments. Face à cette pénurie, la solidarité s’organise grâce à des boîtes de comprimés anti-fièvre partagées via les réseaux.

Avec notre correspondant à Pékin, et Louise May, du bureau de RFI en Chine,

Après la ruée sur les pharmacies, deux semaines après la levée des restrictions sanitaires, certains ont décidé de partager les cachets qu’ils ont en trop. Des récits positifs non censurés, avec des vidéos sur les réseaux sociaux où l’on voit de bons samaritains distribuer sachets et comprimés de médicaments au compte-gouttes via la vitre de leur véhicule, gratuitement, généreusement.

Partage du stock familial

Monsieur Wang, vendeur de voitures d’occasion, est lui passé par Douyin (TikTok en Chine) pour donner un peu de son stock de famille, depuis le Shandong, à l’est de la Chine.

« Au début, j'ai posté sur une plateforme de streaming, en disant à ceux qui ont un besoin urgent et un besoin absolu de médicaments de passer nous voir pour récupérer ce qu’on avait en trop, indique-t-il. C’était évidemment gratuit et tout est parti. Et puis j'ai demandé à ma femme de voir avec ses connaissances - médecins, vétérinaires et dentistes - qui avaient aussi du rab de traitement contre la fièvre. Nous avons récupéré trois boîtes que nous avons partagées. »

Compagnies d'État mobilisées 24 heures sur 24

Le soudain relâchement des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie a provoqué une explosion des contaminations. Tout le monde n'a pas eu le temps de remplir l'armoire à pharmacie, d’où ce mouvement de solidarité : « Qui veut des médicaments ? Livraison gratuite », ont lancé ces internautes selon le site d’information Pangpai.

Chine/Covid: face à la pénurie de médicaments, un mouvement de solidarité s’organise sur les réseaux. « Il faut 4 comprimés ibuprofène pour les 2 jours où vous êtes le + fébrile. On peut partager les boites de 24 à 6 », disent les Pékinois solidaires.🧶

Un geste qui reste minoritaire. La Chine produit un tiers de l’ingrédient pharmaceutique actif de l’Ibuprofène dans le monde. Elle est toujours confrontée à des pénuries, en raison des infections qui affectent les chaînes de production. Selon le magazine Caixin, les laboratoires pharmaceutiques d’État sont passés à une production permanente, 24 heures sur 24, et ont intensifié leurs achats à l’étranger. En revanche, les exportations ont, quant à elles, été arrêtées.

