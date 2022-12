Incarcéré au Népal, le tueur en série français Charles Sobhraj va être libéré

Le Français Charles Sobhraj, tueur en série redoutable qui avait défrayé la chronique dans les années 1970 en se rendant coupable d'une série de meurtres très élaborés à travers toute l'Asie, vient d'être libéré par les autorités népalaises pour raisons de santé. Âgé de 78 ans aujourd'hui, Sobhraj aurait assassiné près d'une vingtaine de personnes avant d'être arrêté. Sa vie a fait l'objet d'une série codiffusée par Netflix et la BBC l'an dernier.

Escroc, flambeur, kleptomane et meurtrier, mais aussi expert en arts martiaux, Charles Sobhraj était également fasciné par la philosophie nihiliste. « Le Serpent », c'est une vie de roman, une vie de mort aussi, qu'il sème à travers toute l'Asie à partir des années 1970. Son plan est simple : en pleine époque hippie, il s'en prend aux touristes occidentaux fascinés par la route des Indes.

On ne connait toujours pas le nombre exact de ses victimes mais on retrouve sa trace en Iran, au Pakistan, en Afghanistan, en Inde, au Népal, en Thaïlande, où il aurait tué plus d'une douzaine de personnes. Il se faisait alors passer pour un bijoutier, organise des soirées dans son appartement de Bangkok où il profite de la naïveté des voyageurs qu'il finit par droguer, dépouiller et assassiner.

Lié à plus de 20 meurtres

Suave et sophistiqué, il a commandité son premier meurtre, celui d'une jeune Américaine dont le corps a été retrouvé sur une plage en bikini, en 1975. Surnommé le « tueur au bikini », il a finalement été lié à plus de 20 meurtres. L'autre surnom de Sobhraj, « Le Serpent », lui vient de sa capacité à prendre d'autres identités pour échapper à la justice. Il est devenu le titre d'une série à succès réalisée par la BBC et Netflix qui s'inspire de sa vie.

Grâce à des faux papiers, il échappe à la police, s'évade de prison plusieurs fois avant d'être pris pour de bon à New Delhi. Il passe plus de vingt ans derrière les barreaux, revient en France, mais choisit de repartir vers le Népal, où les autorités l'arrêtent en 2004 pour le meurtre d'une Américaine et de son petit ami canadien. Il n'a jamais vraiment répondu à la question de savoir pourquoi il tuait. Mais ceux qui l'ont rencontré, s'accordent à dire que c'est un brillant psychopathe.

