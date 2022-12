Chine: face à la pénurie de médicaments, des entreprises pharmaceutiques réquisitionnées

La Chine manque de médicaments contre la fièvre. Le relâchement soudain de la stratégie de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid, il y a deux semaines, a déclenché une explosion des contaminations. Pour tenter de faire face à la demande, des entreprises pharmaceutiques ont été réquisitionnées.

Avec notre correspondant à Pékin,

La mobilisation rappelle celle de la fin de l'hiver 2020, quand la Chine manquait de masques et d’équipement de protection contre le Covid. Au moins une douzaine d’entreprises pharmaceutiques ont reçu « l’ordre de garantir l’approvisionnement » en médicaments clé, autrement dit ont été réquisitionnées.

Certaines chaînes de montage peuvent être affectées par le manque de main d’œuvre lié aux infections, mais le reste de l’appareil de production est mobilisé. Certains fabricants de médicaments appartenant à l’État sont passés à une production 24 heures sur 24. Une course contre la pénurie, jour et nuit, pour 160 filiales du China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), relève Caixin.

Interruption des exportations

Des boîtes de traitements antiviraux étrangers, notamment ceux de l’américain Pfizer, ont commencé à être commercialisées sur les plateformes, ce mardi 20 décembre, à des prix astronomiques. Mais cela ne suffit pas, car si la production est sécurisée, la logistique ne suit pas et les pharmacies de ville ont été dévalisées. La déferlante d’infections a suscité une véritable panique, et des achats compulsifs au début de la vague de contamination.

Selon Sina Finance, les Chinois consomment aujourd’hui 400 millions de comprimés d’Ibuprofène par jour. Et ce n’est là qu’un exemple : pour les autres médicaments anti-fièvre et antidouleurs, certaines pharmacies en ligne affichent plusieurs jours de délais afin de pouvoir répondre aux commandes.

Résultat : outre une accélération de la production, la Chine a interrompu une partie de ses exportations et intensifie ses achats de médicaments à l’étranger. La diaspora chinoise est également particulièrement mobilisée et tentent d’envoyer à ses proches les médicaments qu’ils ne trouvent plus en Chine.

