Pakistan: la vallée de Swat replongée dans la peur et la violence des talibans du TTP

Le Pakistan connaît une recrudescence de violence perpétrée par les talibans pakistanais, le Tehreek-e-Taliban Pakistan ou « TTP ». En début de semaine, un poste de police de Bannu, dans le nord-ouest du pays, avait été pris en otage pendant plusieurs heures par une trentaine de membres du TTP avant que ces derniers ne soient abattus dans l'assaut donné par les forces spéciales pakistanaises.

Depuis le début de l’année 2022, le groupe taliban pakistanais aurait mené plus de 300 attaques dirigées contre l’État et les civils. Au nord-ouest du Pakistan, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, la situation s’est considérablement détériorée au cours de ces derniers mois.

Cette province, frontalière de l’Afghanistan, est celle où le groupe armé est le plus actif et le plus solidement enraciné. Les attaques contre des postes de police y sont régulières. Lundi soir, au moins 50 militants talibans pakistanais avaient également pris d'assaut un autre poste de police situé dans cette même province. Deux policiers ont été abattus.

Selon le Pak Institute for Peace Studies, environ 433 personnes ont été tuées depuis août 2021, ce qui correspond à la prise du pouvoir par les talibans dans l’Afghanistan voisin. Depuis, le TTP est comme galvanisé. L’organisation a repris position dans les zones situées le long de la frontière avec le Pakistan et leurs attaques ont augmenté de 50%.

La population civile, cible du TTP

Si les forces de sécurité, qui représentent le pouvoir en place, sont les cibles principales du TTP mais la population est également directement menacée, notamment dans la vallée de Swat. Cette vallée montagneuse, à 135 km au nord d'Islamabad, traversée par des eaux turquoises et haut lieu touristique où le commerce s’est développé considérablement au cours des dernières années, a été sous la domination du groupe armé entre 2007 et 2009.

Mais ces derniers mois, avec leur retour, la population de la région a sombré à nouveau dans la violence et la peur. Les commerçants et les plus aisés sont victimes d’extorsion, menacés d’enlèvement ou d’assassinat s’ils ne se plient pas aux exigences du groupe armé. Plusieurs militants en faveur de la paix ont été assassinés car accusés de collaboration avec le gouvernement et l’armée.

En octobre, cette insécurité quotidienne a poussé des milliers de personnes dans la vallée de Swat à descendre dans la rue, à plusieurs reprises, notamment pour protester contre la recrudescence de la violence commise par le TTP.

Rôle du régime taliban en Afghanistan

Le TTP reste un groupe distinct des talibans afghans. Ils partagent tous deux une même idéologie et une histoire commune, mais ne détiennent pas les mêmes revendications.

Le TTP a été créé dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan en 2007, à la frontière avec l'Afghanistan, par des jihadistes pakistanais qui étaient alliés à al-Qaïda. Le groupe a été chassé des zones tribales lors d'une vaste opération lancée par l'armée pakistanaise en 2014. Beaucoup de ses membres ont alors trouvé refuge de l’autre côté de la frontière, en Afghanistan.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, des médiations ont été menées à Kaboul par les talibans afghans en présence de représentants du gouvernement pakistanais et du TTP. Un cessez-le-feu avait été décidé mais celui-ci n’a jamais été totalement respecté, puisque le TTP l’a rompu au bout de cinq mois, fin novembre.

Comme le regrettent plusieurs analystes, le régime taliban afghan ne montre aucune volonté de limiter les mouvements du TTP à la frontière alors que la situation se détériore jour après jours dans l’ouest du Pakistan.

