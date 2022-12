Covid-19 en Chine: près de 250 millions de Chinois contaminés en vingt jours

Près de 18 % de la population aurait été infectée depuis le début du mois et le relâchement soudain de la politique de prévention et de contrôle des épidémies.

37 millions de Chinois ont été contaminés en une seule journée par le Covid cette semaine, selon une estimation des autorités sanitaires en Chine. Au total, près de 18% de la population aurait été infectée depuis le début du mois et le relâchement soudain de la politique de prévention et de contrôle des épidémies.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Il y a les statistiques et il y a la vérité. Et la vérité, c'est que les services d’urgences des hôpitaux chinois sont pleins et que les bilans officiels ne veulent plus dire grand-chose depuis l’abandon de la politique de dépistage massif de la population.

Avec les images de corbillards patientant devant les crématoriums sur les réseaux sociaux ces derniers jours, les autorités sanitaires ont dû revoir leurs estimations. Selon le nouveau comptage de la commission nationale de la santé rapporté par l’agence Bloomberg, 248 millions de Chinois auraient contracté la pneumonie virale en 20 jours, soit une moyenne de 12,4 millions de personnes contaminées par jour.

Un demi-million de cas dans une seule ville

C’est un record pour la Chine (le précédent taux d’infection record d’environ 4 millions remontant à janvier 2022), mais aussi pour les provinces et les régions qui commencent, pour certaines, à contester les bilans officiels. Selon la presse locale, la grande ville portuaire de Qingdao de 10 millions d'habitants compterait à elle seule 490 000 à 530 000 nouveaux cas par jour, alors qu’officiellement 24 contaminations au Covid-19 ont été rapportées vendredi pour toute la province orientale du Shandong. L'article a rapidement été censuré.

Un tsunami des infections qui se traduit par l’arrivée de renforts dans les zones les plus affectées. Les provinces du Hunan, du Shandong, du Jiangsu et du Fujian s’apprêtent ainsi à envoyer des infirmiers et des médecins pour soutenir les services de réanimations débordés de la capitale chinoise.

