Afghanistan: trois ONG internationales suspendent leur travail dans le pays

Des femmes afghanes attendent de recevoir de l'argent dans un point de distribution organisé par le Programme alimentaire mondial, à Kaboul, le 20 novembre 2021. AP - Petros Giannakouris

En Afghanistan, trois ONG internationales suspendent leurs activités. Save the Children, CARE et le Conseil norvégien pour les réfugiés exigent qu'hommes et femmes puissent mener de la même manière leurs missions d'assistance. Ce samedi 24 décembre, les talibans ont interdit aux associations et organisations non gouvernementales, nationales et internationales, d’employer des femmes, au motif du non-respect du port du hijab islamique.