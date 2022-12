Chine: 18 mineurs coincés sous terre après l'effondrement d'une mine d'or

18 personnes sont toujours coincées sous terre en Chine suite à l’effondrement d’une mine d’or samedi 24 décembre dans la région autonome du Xinjiang, dans l’ouest du pays. Vingt-deux mineurs ont pu sortir, les secours sont à l'œuvre.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les familles des mineurs ensevelis et les sauveteurs espèrent une chose : que tout le plafond de la mine ne se soit pas effondré et qu’il reste des poches d’air. Actuellement, la priorité est de rétablir la communication avec les disparus au moyen de forages et, éventuellement, dans un deuxième temps, de leur envoyer les soins et le ravitaillement nécessaire.

40 personnes se trouvaient sous terre au moment de l’accident en cette veille de Noël, vers la mi-journée. Située à une quarantaine de kilomètres du canton de Yining, près des monts du Borohoroshan, la mine d’Axi est l’un des principaux gisements aurifères de Chine.

Accidents réguliers

Un quartier général des secours a été mis en place, selon le département des urgences de la préfecture autonome kazakhe de Illi où se trouve l’exploitation qui réalise à la fois l’extraction, la sélection et la fusion du métal précieux.

Les normes de sécurité se sont améliorées ces dernières années en Chine, mais les accidents surviennent encore régulièrement. En janvier 2021, 10 mineurs ont été tués dans l’effondrement de la mine d’or de Qixia dans la province orientale du Shandong. En septembre la même année, 19 charbonniers ont été retrouvés morts après de longues recherches dans la province du Qinghai (nord-ouest).

