La Chine cesse de publier les chiffres quotidiens de l’épidémie de Covid-19

Submergées par une vague Covid sans précédent, les autorités sanitaires chinoises annoncent la fin de la publication de leur bilan quotidien de l’épidémie. Ces statistiques officielles sont controversées depuis l’abandon des mesures de contrôle et de prévention de la pneumonie virale il y a trois semaines.

De notre correspondant à Pékin,

Après le « zéro Covid », le « zéro mort ». Malgré une augmentation record de cas de contamination à l’échelle nationale, aucun décès n’a été rapporté officiellement ces cinq derniers jours par les autorités.

Pic pour le Nouvel an lunaire

La Commission nationale de la santé a d’abord annoncé la fin de la prise en compte des personnes asymptomatiques dans ses bilans, puis la redéfinition des critères des morts du Covid. À compter de ce 25 décembre, l’institution met donc fin à la publication des chiffres quotidiens de l’épidémie. Ces statistiques sont remises en causes, notamment lorsqu’elles sont comparées à celles diffusées par les autorités locales.

Ce dimanche 25 décembre, le gouvernement du Zhejiang a sonné l'alerte. Cette province de la Chine orientale qui compte autant d’habitants que l’Italie ou l’Afrique du Sud, enregistre 1 million de nouvelles infections par jour, un nombre qui devrait bientôt doubler. Le pic des infections devrait arriver selon les estimations autour du Nouvel an lunaire, fin janvier selon les autorités provinciales, quand des dizaines de millions de Chinois voyageront pour les vacances de la fête du printemps.

Immunité de troupeau

« La Chine entre dans les semaines les plus dangereuses de la pandémie, souligne une note de l’institut Capital Economics cité par l’agence Reuters. Les autorités ne font presque aucun effort maintenant pour ralentir la propagation des infections et, avec le début de la migration avant le Nouvel an lunaire, toute partie du pays qui n’est actuellement pas touchée par la vague Covid, le sera bientôt ». La nouvelle stratégie de l’immunité de troupeau, visant à parvenir à un taux d’immunité de la population approchant les 80 % d’ici à l’été prochain.

Après avoir parlé de première vague Covid, les médias d’État parlent désormais de la « dernière vague Covid ». Zhong Nanshan, le pneumologue et grande figure de la lutte contre l’épidémie ayant fixé le « retour à la vie normale » à mars prochain. L’Organisation mondiale de la santé affirme pour sa part n’avoir reçu aucune donnée sur les hospitalisations liées à la pneumonie virale en Chine, depuis que le pouvoir chinois a relâché les restrictions sanitaires.

