Inde: l’économie résiste à la crise, mais pas assez pour réduire les inégalités

En Inde, l’économie résiste en partie à la crise mondiale et le gouvernement s’en félicite. Le FMI a cependant réduit ses prévisions pour la période 2022-2023. La croissance s’annonce trop faible, alertent les économistes, pour faire baisser le chômage et réduire les inégalités.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Pour le gouvernement indien, à la tête du G20, l’heure est à l'optimisme. Même réduite à 6,1%, la croissance indienne s’annonce supérieure à celle prévue en Chine, en Turquie ou au Brésil.

Le choix de l’Inde par Apple pour fabriquer l’iPhone 14, les premières usines de semi-conducteurs du pays, le contrat aéronautique entre les industriels Airbus et Tata…. C’est l'avènement d’une « nouvelle Inde, future troisième puissance économique mondiale démocratique », jubile l’ambassadeur d’Inde en France, Jawed Ashraf.

Contraction de 6, 6 % sous l'effet du Covid

Il faut faire attention à l'excès de confiance avertissent les économistes, comme Santosh Mehrotra, auteur de Quelle croissance pour faire revivre l’emploi ?. « L’économie indienne s’est contractée de 6.6 % sous l’effet du Covid, contre 3,1 % dans le monde. En partant de si bas, ce que l’on observe est donc est un rebond », avertit-il.

Une croissance inférieure à 8 % est dans tous les cas trop faible pour résoudre les problèmes structurels de l’économie indienne, juge M. Mehrotra. « Vu la crise, il nous faut créer 12 à 15 millions d'emplois par an. Or, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont de plus en plus nombreux à ne pas trouver d’emploi. Le chômage augmente, les salaires baissent et la pauvreté fait son retour en Inde », poursuit-il.

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, 71 millions de personnes sont récemment passées sous le seuil de pauvreté après la crise du Covid-19. Presque 8 sur 10 sont des citoyens indiens. Une hausse spectaculaire qui contraste avec l’enthousiasme affiché du pouvoir.

►À écouter aussi : AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE - L’Inde, puissance montante face à la Chine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne