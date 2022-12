Un bateau avec près de 200 Rohingyas débarque en Indonésie

Près de 200 Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie, ont débarqué en Indonésie ce lundi 26 décembre. Selon les autorités indonésiennes, c'est le quatrième débarquement de ce type depuis novembre.

Au total, « 185 migrants Rohingyas ont débarqué à Pidie. On dénombre 83 hommes adultes, 70 femmes adultes et 32 enfants », selon le porte-parole de la police locale dans un communiqué. Le bateau en bois est arrivé en fin de journée sur une plage de la province d'Aceh, à l'extrême ouest de l'Indonésie.

Fuyant la persécution et la guerre en Birmanie et les camps insalubres et surpeuplés du Bangladesh, des centaines de Rohingyas tentent chaque année au péril de leur vie de rejoindre la Malaisie ou l'Indonésie.

Multiplication par six des traversées

Le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) tire la sonnette d'alarme. En un an, le nombre de réfugiés tentant la périlleuse traversée de la mer d'Andaman a été multiplié par six. Cette année, 119 personnes, en majorité des Rohingyas de Birmanie se sont noyées ou sont portées disparues et plus de 1 900 ont réussi la traversée. En un mois et demi, l'Indonésie a, à elle seule, accueilli plus de 470 réfugiés rohingyas.

Le dernier sauvetage en date avant cela concernait un groupe de 57 hommes, épuisés et déshydratés, dont l'embarcation en bois dérivait depuis plusieurs semaines. Ils ont pu accoster au nord de la province d'Aceh.

