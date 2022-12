Inde: deux oligarques russes meurent mystérieusement, une première dans le pays

En Inde, deux magnats russes sont morts mystérieusement. Le millionnaire Pavel Antov, critique de la guerre en Ukraine, s’est défenestré depuis son hôtel le 24 décembre. Deux jours plus tôt, son collègue Vladimir Budanov avait été retrouvé mort. La presse s'interroge sur ces décès, qui rappellent ceux d’autres opposants russes dans le monde.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Pavel Antov était venu fêter ses 66 ans dans la région de Rayaga, dans l’État de l’Orissa, et il s’est incompréhensiblement jeté dans le vide depuis le troisième étage de son hôtel. « Il était déprimé à la suite à la mort d’un ami », a indiqué son guide indien. La police locale parle d’un suicide.

Pour la presse, le doute est cependant permis tant sa mort ressemble à celles des nombreux oligarques russes ayant osé s’élever contre Vladimir Poutine. Pavel Antov a fait fortune dans les saucisses et posséderait plus de 150 millions de dollars. Il était membre de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. Dans un message, il avait cependant critiqué la guerre en Ukraine. Il avait ensuite supprimé ledit message et s'était excusé platement.

La diplomatie indienne reste pour le moment silencieuse

Son collègue Vladimir Budanov n’était pas connu pour être un critique du pouvoir. Il est cependant décédé aussi, deux jours plus tôt, d’une crise cardiaque dans sa chambre. Une mort naturelle, selon les médecins légistes.

C’est la première fois que des oligarques meurent mystérieusement sur le sol indien, qui ménage son partenaire russe devant les Nations unies. Alors que Moscou parle d’une tragédie, la diplomatie de New Delhi ne s’est pour l’instant pas exprimée.

►À lire aussi: L'opposant russe Ilia Iachine lourdement condamné pour avoir dénoncé l'offensive en Ukraine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne