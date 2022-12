Interrogations des investisseurs après l'annonce de la réouverture de la Chine

Après l'optimisme, la réouverture de la Chine laisse place à l'indécision sur les marchés. La deuxième économie mondiale a officialisé ce lundi la levée des restrictions sanitaires et la réouverture de ses frontières début janvier. Si les bourses ont d'abord salué cette annonce, les investisseurs sont aujourd'hui plus perplexes.

Pour les bourses, la réouverture de la Chine suscite plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. C'est le constat dressé ce mercredi.

Les marchés européens stagnent à l'ouverture après avoir fini dans le vert, mardi 27 décembre dans la soirée. Une brève hausse portée par les secteurs du luxe, du tourisme ou encore des matières premières. En Asie, la bourse de Tokyo a terminé en baisse ce mercredi, tout comme celle de Shanghai.

Une ouverture qui suscite des inquiétudes

Les investisseurs craignent que la reprise économique chinoise stimule encore plus la flambée mondiale des prix. Et qui dit hausse de l'inflation dit, nouvelles actions encore plus agressives à prévoir de la part des banques centrales. Or ce contexte est particulièrement mauvais pour les affaires.

L'autre inquiétude concerne la flambée des cas de Covid-19 en Chine qui devrait entrainer des baisses de production dans les usines. En Conséquence, les valeurs technologiques du Nasdaq font la grimace et perdent 1,38%. Une chute notamment entraînée par l'action Tesla qui a chuté a elle seule de plus de 10%.

