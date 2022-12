La Nouvelle-Zélande vers un pays sans tabac?

Selon l’OMS, le tabac est à l’origine de plus de 8 millions de décès, chaque année, dans le monde.

Un projet de loi qui vise à définitivement interdire la consommation de tabac en Nouvelle-Zélande a été adopté par le parlement pour ce dernier vote. Une politique mise en place par différent gouvernement depuis plus de 10 ans.

De notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

Le gouvernement néo-zélandais veut à la fois décourager les fumeurs et empêcher les jeunes de se mettre à fumer. Et pour cela, le gouvernement veut progressivement reculer l’âge légal pour acheter du tabac.

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, les personnes nées après 2008 ne seront plus autorisées à acheter des cigarettes, et ça de manière définitive. Le gouvernement souhaite également réduire le taux de nicotine dans les paquets de cigarettes.

Et pour dissuader davantage la population : le prix des cigarettes qui augmente chaque année. Dans le pays, un paquet coûte environ 40 dollars néo-zélandais, soit 25 euros.

Le plan Smoke free 2025

Ce plan « un pays sans tabac en 2025 » lancé il y a une dizaine d’années vise sur le long terme à constituer un pays de non-fumeurs.

Un plan presque apolitique puisqu'il a été respecté à l'unanimité par les différents gouvernements qui se sont succédés. Plusieurs mesures ont déjà été mises en place par le passé, comme l’interdiction de fumer dans les espaces publiques, tels que les plages, les parcs ou même les terrasses de bar ou restaurant.

La loi adoptée mardi 27 décembre vise donc à renforcer l’arsenal des mesures avec l’objectif de faire descendre le nombre de fumeurs sous les 5% de la population. Ils sont actuellement 8% ce qui représente en Nouvelle-Zélande un peu moins de 400 000 personnes.

Un plan vraiment efficace ?

Il n'y a pas vraiment une grande culture autour du tabac en Nouvelle-Zélande. Il existe aussi une nette différence sur l'image autour des fumeurs. En interdisant de fumer dans les espaces publiques, les fumeurs sont presque vus comme répugnant. Une image causée parfois à cause de l'odeur de la cigarette ou tout simplement à cause de cette politique de santé nationale qui, au cours de ces dernières années, a changé les mentalités sur le fait d'être fumeur.

Mais la baisse du nombre de fumeurs ces dernières années marque le pas. En 2021, seulement 15 000 personnes sur les 60 000 escomptées ont arrêté de fumer. Et cette diminution n’est pas la même selon les groupes ethniques. Chez les communautés du Pacifique et les Maoris, le taux de fumeurs reste assez élevé et ces campagnes anti-tabac n'ont fonctionné que pour les populations européennes à travers la Nouvelle-Zélande.

Avec cette mesure, le pays espère tout de même économiser plus de 5 milliards d'euros de frais de santé. Chaque année, 5 000 personnes décèdent à cause du tabagisme en Nouvelle-Zélande.

