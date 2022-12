Covid-19: crainte du sous-variant chinois BF.7, Pékin se veut rassurant

La situation épidémique en Chine où le nombre de cas explose suite à l’abandon soudain de la politique « zéro Covid » inquiète à l'international. Face à la peur de voir émerger un nouveau variant, une réunion de la Commission européenne a lieu ce jeudi 29 décembre. Face à ces interrogations, la Chine a répondu aux angoisses des capitales étrangères concernant notamment la transparence des données.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Plus les virus circulent, plus ils mutent, dit l’OMS. Et le BF.7 circule à toute allure en ce moment en Chine. Depuis l’abandon de la politique de prévention et de contrôle zéro-Covid au début du mois, le sous-variant d’Omicron a contaminé les mégalopoles chinoises plus vite qu’un vent de mousson.

Certains s’inquiètent des risques sur une population âgée en partie immunodéprimée après trois ans de fermeture du pays et du manque d’informations sur l’épidémie, sachant que depuis dimanche, la Commission nationale de la santé a cessé de publier le bilan quotidien des infections.

Un manque de transparence contesté, cet après-midi en conférence de presse, par Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au centre chinois de contrôle et de prévention des maladies.

La Chine rassure

« Chaque fois que nous détectons une nouvelle souche, nous la mettons en ligne dès que possible, en la partageant sur la plateforme de l’OMS, y compris pour cette épidémie, où nous avons détectés neuf souches d’Omicron en circulation pour le moment. Nous avons partagé tous ces résultats avec l’OMS. Nous ne gardons rien de secret. Nous partageons tous nos travaux avec le monde », explique Wu Zunyou.

Malgré l’abandon du dépistage de la population et des bilans, un autre responsable au sein du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies assurait la semaine dernière que trois hôpitaux, dans chaque région et province, étaient chargés d’effectuer un séquençage génétique de 15 cas d’urgences, 10 cas graves et des décès afin de constituer une base nationale de données Covid-19.

