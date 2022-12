Des tensions entre deux États indiens embarrassent Narendra Modi

Des militants pro-Karnataka lors d'une manifestation en 2006 à Bangalore (Image d'illustration). © AIJAZ RAHI / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Rien ne semble pouvoir calmer les tensions frontalières entre les États du Maharashtra et du Karnataka en Inde. Le Maharashtra a revendiqué cette semaine des centaines de villes et villages du Karnataka, provoquant la fureur de son voisin. Ces tensions et violences frontalières font tâche pour le BJP de Narendra Modi, au pouvoir dans ces États. Le ministre de l’Intérieur a annoncé l’envoi d’officiers de police centraux.