Foxconn, sous-traitant d’Apple, aligne de nouvelles primes pour retenir ses ouvriers en Chine

Près de 700 euros : c’est la nouvelle prime proposée par Foxconn aux ouvriers de la plus grande usine d’iPhone en Chine. L’offre vaut pour les employés qui acceptent de travailler jusqu’en mars, alors que le relâchement des mesures sanitaires aggrave la pénurie de main-d’œuvre dans la chaîne d’approvisionnement.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

L’usine Foxconn de Zhengzhou est loin d’avoir retrouvé sa pleine capacité. Malgré l’aide des autorités locales, les campagnes de recrutement et les augmentations de salaire, le sous-traitant d’Apple peine à embaucher.

Or, c’est sur ce campus industriel, véritable ville dans la ville située près de l’aéroport de la capitale de la province centrale du Henan, que sont fabriqués 80% des iPhone « made in China ». La révolte ouvrière, l’automne dernier, a gravement perturbé la production, ainsi que l’expédition des modèles les plus récents.

Des usines ralenties par les infections

Les images des émeutes contre des conditions de travail dégradées avec les restrictions sanitaires, suite aussi au non-respect de certains contrats d’intérim, ont fait le tour du monde. Elles ont surtout alerté le pouvoir central sur la montée de la grogne sociale liée à la stratégie zéro Covid. On sait depuis que le fondateur de Foxconn a alors écrit une lettre aux dirigeants chinois, les mettant en garde contre les risques économiques d’une prolongation de la politique de non-tolérance absolue avec le virus.

Depuis, les mesures de restrictions ont été levées, mais la flambée des infections paralyse une partie des chaînes de montage. Ce qui a entraîné ces nouvelles incitations financières pour les employés occupants des postes clés dans la fabrication des smartphones de la marque à la pomme du 1er janvier au 20 mars, autrement dit pour celles et ceux qui accepteront de ne pas partir en vacances pendant les fêtes du Nouvel An lunaire.

Selon la société d’étude de marché Trendforce, citée par le South China Morning Post, le tsunami Omicron pourrait entraîner une baisse de 22% des expéditions d’iPhone au premier trimestre 2023.

