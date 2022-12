Yumi, nouvelle vlogueuse de la propagande nord-coréenne

« Bonjour, je suis sur mon chemin de retour à la maison, c’est le métro de Pyongyang. » Dans une vidéo publiée cette semaine sur sa chaîne YouTube, Yumi se présente comme une vlogueuse anglophone, offrant une visite du métro de la capitale nord-coréenne. Un contenu étonnant dans le pays où l’accès à internet est très restreint, et où la population a, dans sa grande majorité, interdiction de se rendre sur les réseaux sociaux étrangers.

Publicité Lire la suite

C’est vrai que ça peut paraître étonnant, surtout quand on sait qu’il existe seulement un millier d’adresses IP dans le pays pour 25 millions d’habitants. En comparaison, il y a environ 700 000 adresses IP au Cameroun, qui a une population similaire. Ces vidéos YouTube sont des contenus approuvés par la censure et font partie de la stratégie de communication des autorités nord-coréennes. Depuis 2018, l'entreprise Sogwang Media Corporation mène une campagne visant à promouvoir le pays à l’étranger sur différents réseaux sociaux comme YouTube ou Twitter, Selon le site spécialisé NK news. Pour cela, elle utilise des jeunes Nord-Coréens anglophones qui ne se présentent pas comme ayant un lien avec les organes de propagande. Et la dernière en date, c’est Yumi.

Coupe du monde, nourriture et actualité

L’idée est de présenter le quotidien de la capitale Pyongyang et des habitants. On peut voir Yumi manger des plats traditionnels, des glaces, dévoiler les différentes friandises nord-coréennes, faire de la pêche avec son voisin ou encore s’amuser dans un parc d’attraction…

Yumi réagit aussi à des sujets d’actualité « apolitique ». Elle a également fait plusieurs vidéos sur la Coupe du monde au Qatar, où elle a interviewé plusieurs footballeurs pour avoir leurs pronostics. Elle donne également les siens.

Les chiffres ne sont pas très bons : un peu moins de 1 000 abonnés, pas plus de 1 500 vues par vidéo. Les vlogs sont mis en scène de manière maladroite, le son et l'image ne sont pas de bonne qualité. Mais les commentaires sont extrêmement positifs. Cela semble parler à une petite communauté de fans de la Corée du Nord à travers le monde. Malgré tout, ces vidéos offrent une certaine vision du quotidien de la classe moyenne supérieure et des plus privilégiés du pays qui vivent à Pyongyang.

► À lire aussi : En Corée du Nord, en marche vers une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne