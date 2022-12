La Corée du Sud prévoit des restrictions pour les touristes venus de Chine

Après les États-Unis, l’Italie et le Japon, c’est au tour de la Corée du Sud d’annoncer des mesures sanitaires spéciales pour les visiteurs venus de Chine. La vague épidémique sans précédent de l’autre côté de la mer Jaune inquiète les autorités sud-coréennes, alors que le 8 janvier, les Chinois pourront théoriquement quitter librement leur pays.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Avec un léger temps de retard sur l’allié américain et le voisin japonais, le gouvernement sud-coréen décide également de tenter de freiner l’arrivée des variants venus de Chine. La Corée du Sud fait pourtant partie des destinations privilégiées des Chinois, mais le gouvernement sud-coréen n’a pas ouvert grand les bras pour leur arrivée.

C'est en tout cas ce qu’a laissé entendre le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo : « Il est urgent de se préparer aux conséquences nationales de l’assouplissement des mesures sanitaires en Chine. Le gouvernement doit inévitablement renforcer certaines de ses restrictions sanitaires pour empêcher la propagation en Corée du fait de l’aggravation de la situation du Covid en Chine. »

En plus des tests PCR à faire 48 heures avant l’arrivée et lors de l’entrée sur le territoire sud-coréen, le gouvernement cherche surtout à limiter l’afflux de touristes chinois.« Nous allons donc restreindre la délivrance de visa de courte durée à la fin de ce mois, à l’exception des diplomates, personnalités officielles, contributions essentielles ou raisons humanitaires », a-t-il ajouté.

Nombre de vols limité entre Séoul et Pékin

« De plus, les vols supplémentaires en provenance de Chine seront temporairement suspendus et nous unifions les arrivées depuis la Chine à l’aéroport d’Incheon afin de garantir l’efficacité des mesures sanitaires. » Les liaisons aériennes entre les deux pays restent donc limitées avec par exemple seulement trois vols directs entre Séoul et Pékin par semaine.

Test PCR avant et après l'arrivée, suivi épidémique, restrictions des délivrances de visas... Le tourisme venu de Chine ne risque donc pas de retrouver ses niveaux pré-pandémiques le 8 janvier prochain, un sacrifice financier pour le pays. En 2019, les Chinois représentaient plus d’un tiers de tous les touristes venus visiter la Corée du Sud.

