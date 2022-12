Russie: Vladimir Poutine veut renforcer la coopération militaire avec la Chine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré, vendredi 30 décembre, espérer une visite d'État de son homologue chinois Xi Jinping au printemps 2023. Une rencontre qui serait, selon lui, une démonstration de la solidarité entre les deux pays.

Publicité Lire la suite

« Nous vous attendons, Monsieur le Président, cher ami, nous vous attendons au printemps prochain pour une visite d'État à Moscou », a déclaré Vladimir Poutine, en introduction d'une visioconférence entre les deux dirigeants. Cette visite permettrait de « démontrer au monde entier l'étroitesse des relations russo-chinoises », a-t-il ajouté.

Pendant près de huit minutes, Vladimir Poutine a insisté sur l'importance des relations entre Pékin et Moscou, comme une source de stabilité. « Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l'Occident, nous défendons nos positions de principe », s'est félicité Vladimir Poutine. Selon lui, « la coordination entre Moscou et Pékin sur la scène internationale [...] sert à la création d'un ordre mondial juste et fondé sur le droit international ».

Le président russe a ensuite souligné que les deux puissances avaient « l'intention de renforcer la coopération entre les forces armées de Russie et de Chine ». « La coopération militaire et technique qui contribue à la sécurité de nos pays et le maintien de la stabilité dans les régions clé a une place à part » dans la coopération russo-chinoise, a-t-il ajouté.

En réponse, Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à accroître la coopération stratégique avec la Russie dans le contexte mondial qu’il a qualifié de « difficile ».

Un contrepoids géopolitique

Les relations entre la Russie et la Chine, que les deux parties ont présentées comme un partenariat stratégique « sans limites », ont pris une toute autre dimension depuis le début de l'invasion militaire russe en Ukraine.

Si les pays occidentaux ont imposé des sanctions sans précédent à la Russie, la Chine s'est abstenue de condamner publiquement la guerre en Ukraine, insistant plutôt sur la nécessité de rétablir la paix. Elle a jusqu'à présent, veillé à ne pas fournir de soutien matériel à la Russie, évitant ainsi de compromettre ses relations avec ses principaux partenaires commerciaux, l'Europe et les États-Unis.

Moscou et Pékin se présentent néanmoins comme un contrepoids géopolitique face aux États-Unis et leurs alliés. Ils ont mené plusieurs exercices militaires conjoints ces derniers mois, notamment des manœuvres navales cette semaine en mer de Chine orientale. La Russie s'efforce également d'augmenter ses livraisons de gaz à l'économie chinoise, grosse consommatrice d'hydrocarbures, d'autant que les Européens sont déterminés à se défaire de leur dépendance énergétique russe.

►À lire aussi : Chine-Russie: une relation plus forte économiquement, mais qui reste imparfaite

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne