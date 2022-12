Chine: pour 2023, XI Jinping appel à l’effort et à l’unité face au Covid-19

« La lumière de l’espoir est devant nous », a déclaré samedi 31 décembre le président chinois, Xi Jinping, dans son allocution traditionnelle du Nouvel An. Des vœux dans une Chine traversée par la plus sévère vague de Covid-19 que le pays ait connu.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Une bibliothèque, le drapeau rouge et or et une peinture de la grande muraille en arrière-plan. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le président chinois est revenu sur la déferlante Omicron qui rend malade les mégalopoles, sature les hôpitaux et les crématoriums et vide les pharmacies.

Lundi 26 décembre, le secrétaire général du PCC avait appelé à prendre des mesures « pour protéger efficacement la vie de la population ». La priorité a toujours été accordée à la vie humaine et à la santé des citoyens, assure Xi Jinping, après que les Chinois se sont retrouvés livrés à eux-même, du jour au lendemain, lors de l’abandon brutal des mesures sanitaires au début du mois. Un tournant à 180 degrés de la politique épidémique que justifie le chef de l'État.

« La lutte contre le Covid-19 est entrée dans une nouvelle phase qui demande toujours un travail de tous les instants. Si chacun d’entre nous persévère dans l’effort, l’espoir est devant nous. Redoublons d’effort, car la persévérance et la solidarité nous conduiront à la victoire », dit-il.

« La Chine a poursuivi un développement économique stable »

Cette résilience vaut pour l’économie. Là encore, Xi Jinping se veut rassurant, alors que la croissance chinoise pique du nez : « La Chine est restée, dit-il, la deuxième économie du monde et a poursuivi un développement économique stable. » « L’espoir, c’est aussi la jeunesse », ajoute en substance le chef de l’État, qui préfère insister sur les réalisations plutôt que sur le chômage des jeunes par exemple.

Les Jeux olympiques d’hiver, le 20ᵉ Congrès du PCC, l’achèvement de la station spatiale internationale, la mise à l’eau d’un troisième porte-avions, les débuts du premier avion commercial chinois C919… L'expression « Zéro Covid » et les décès de la pneumonie virale n’apparaissent pas dans l’allocution, comme d’ailleurs dans les médias d’État.

En 2020, après douze mois de bataille épidémique, le président avait jugé l’année « extraordinaire ». Difficile d’être aussi optimiste cette fois, alors que l’épidémie continue de faire rage : « La Chine de demain sera une Chine où l’effort crée le miracle », insiste le président chinois. Chose rare en revanche : sans évoquer directement les manifestations fin novembre contre les restrictions sanitaires, Xi Jinping reconnaît que « dans un pays aussi grand que la Chine, il soit naturel que chacun ait des aspirations et des points de vue différents ». Mais pour aussitôt, appeler à l’unité derrière le parti.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne