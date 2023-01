Corée du Nord: tirs de missiles pour débuter 2023, Kim appelle à augmenter l'arsenal nucléaire

via REUTERS - KCNA

La Corée du Nord a débuté l’année de la même façon qu’elle avait terminé 2022 : un tir de missile balistique et des déclarations offensives. Kim Jong-un a appelé à augmenter de façon « exponentielle » l’arsenal nucléaire du pays pour faire face à la menace que représente les États-Unis et la Corée du Sud, qualifié « d’ennemi incontestable ». Des propos qui sont loin d’annoncer une potentielle accalmie sur la péninsule coréenne qui a vu un nombre record de missiles tirés en 2022.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

La Corée du Nord a laissé passer un peu moins de trois heures dans la nouvelle année avant de tirer un missile balistique. Un symbole des intentions du pays pour les douze prochains mois.

En clôture des six jours de réunion du Parti du travail, Kim Jong-un a révélé sa stratégie militaire pour l’année à venir. En plus de l’« augmentation exponentielle de l’arsenal nucléaire » du pays, le dirigeant nord-coréen a annoncé le développement d’un nouveau missile balistique intercontinental capable de frappe nucléaire rapide.

Séoul, « l'ennemi incontestable »

Des annonces offensives qui sont, selon lui, une réponse aux provocations des forces hostiles. Comprenez les nombreux exercices militaires des États-Unis, et de la Corée du Sud, devenu désormais « l’ennemi incontestable », alors que les tensions se sont considérablement accrues depuis mai et l’arrivée des conservateurs au pouvoir à Séoul.

« Nous répondrons à une attaque nucléaire par une attaque nucléaire, et à une confrontation totale par une confrontation totale » a également précisé Kim Jong-un. Alors que son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol ne semble pas prêt non plus à reculer, cela n’incite pas à l’optimisme pour les relations inter-coréennes en 2023, pourtant l’année des 70 ans de la fin de la guerre de Corée.

