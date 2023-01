Inde: déchaînement de violence contre les chrétiens dans l'État du Chhattisgarh

Des émeutiers hindous prennent une église chrétienne d'assaut dans le Chhattisgarh. © Chattisgarh Christian Forum

En Inde, les violences des groupes extrémistes hindous contre les chrétiens se multiplient dans l'État du Chhattisgarh. Depuis le mois de décembre, des centaines de familles ont été chassées de leurs villages et se réfugient dans des camps. Les 1er et 2 janvier, des églises ont été attaquées et plusieurs policiers ont été blessés.