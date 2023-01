Les tensions en mer de Chine méridionale au centre de la visite de Ferdinand Marcos Jr. à Pékin

Le président philippin Ferdinand Marcos Junior se rend à Pékin pour une visite de trois jours en Chine. Au cœur de ses discussions avec Xi Jinping, il y a les tensions territoriales entre Manille et le gouvernement chinois autour de la souveraineté en mer de Chine du Sud.

C'est un serpent de mer, l'activisme de la Chine autour des îles Spratleys. Un petit archipel de 14 îlots situé à l'ouest des Philippines, dont le gouvernement chinois revendique la souveraineté, car il s'agit d'un périmètre très riche en ressources naturelles.

Il y a du pétrole, du gaz, et une énorme quantité de poisson pour les pêcheurs dans cette zone. C'est un carrefour stratégique qui provoque depuis des années le raidissement des petits pays de la région. Car Pékin montre régulièrement les muscles en faisant naviguer des frégates militaires autour des Spratleys, mais les Philippines, pas plus que le Vietnam ou le sultanat de Brunei, ne veulent céder à ce chantage.

La Chine, premier partenaire commercial des Philippines

En attendant, Manille continue de faire beaucoup de commerce avec la Chine, qui est son premier partenaire commercial. Et Ferdinand Marcos va tenter d'obtenir encore plus : de nouveaux investissements dans le secteur agricole philippin, des canaux d'irrigation, des silos à grains, des fertilisants. Il va aussi tenter d’obtenir plus dans les infrastructures, et dans l'énergie.

Car Ferdinand Marcos l'a dit. Les tensions territoriales ne sont pas l'alpha et l'oméga de la relation entre la Chine et les Philippines. Il faut faire monter d'un cran le dialogue entre nos deux pays.

