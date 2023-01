Birmanie: défilé militaire hors norme et amnistie pour les 75 ans de l'indépendance

La junte birmane a organisé un défilé militaire aux allures de démonstration de force dans la capitale et quelques jours après la condamnation de l'ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi à 33 ans de prison au total. Elle a également annoncé la libération de plus de 7 000 prisonniers.

À l'aube, des chars d'assaut, lance-missiles et véhicules blindés ont parcouru les rues de la capitale, donnant le coup d'envoi d'une parade militaire, ont constaté des correspondants de l'AFP. Des fonctionnaires et des lycéens ont suivi les soldats, accompagnés par une fanfare militaire, et 750 colombes de la « paix » ont été lâchées pour marquer l'occasion, selon les médias d'État.

Plus tard ce mercredi, la junte a annoncé qu'elle libérerait 7 012 prisonniers pour cet anniversaire, sans préciser si l'amnistie inclurait des personnes emprisonnées dans le cadre de la répression contre la dissidence. Interrogé par l'AFP pour savoir si Aung San Suu Kyi – emprisonnée et lourdement condamnée à l'issue d'une série de procès à huis clos – serait désormais placée en résidence surveillée dans le cadre de cette annonce, le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, n'a pas répondu.

Dans un discours aux militaires, le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a accusé des pays, sans les nommer, d’« intervenir dans les affaires intérieures de la Birmanie » depuis le coup d'État de février 2021. Il a également expliqué que l'armée rencontrait, en ce moment, des partis politiques pour discuter du « système électoral de représentation proportionnelle », sans autre précision.

Min Aung Hlaing, chef du conseil militaire, inspecte des officiers lors d'une cérémonie marquant le 75e anniversaire du jour de l'indépendance. AP - Aung Shine Oo

Des élections annoncées pour cette année

La junte birmane se prépare à de nouvelles élections prévues plus tard dans l'année, et qualifiées par avance d'« imposture » par les États-Unis. Selon des experts, elle pourrait abandonner le système uninominal majoritaire à un tour par lequel le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), avait remporté d'écrasantes majorités en 2015 et 2020.

En amont du 75e anniversaire de l'indépendance, la junte avait déjà décerné des centaines de prix et médailles à ses soutiens, notamment à Ashin Wirathu, un moine bouddhiste extrémiste connu pour son rôle dans l'incitation à la haine religieuse dans le pays, en particulier envers la minorité musulmane des Rohingyas.

Un groupe d'artistes traditionnels birmans se produit lors d'une cérémonie marquant le 75e anniversaire du jour de l'indépendance. AP - Aung Shine Oo

(Avec AFP)

