Covid-19 en Chine: la vie bat son plein à Pékin, les autorités veulent rassurer

Alors que l'Occident panique face à la vague de Covid en cours en Chine et la levée des restrictions dans le pays, notamment concernant les voyages l'étranger, sur place, le pic de l'épidémie actuelle semble passé, dans plusieurs mégapoles, dont la capitale, mais aussi Shanghai. Ce sont désormais les campagnes chinoises, qui s'inquiètent.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Six mois qu'on n'avait pas vu pareils bouchons à Pékin. Des vitres baissées, des chauffeurs énervés qui s'invectivent dans le trafic... Pour faciliter la reprise du travail post-infection, les plaques d'immatriculation impaires et paires peuvent rouler et les péages à l'entrée de la capitale sont grands ouverts.

Pékin va mieux, sauf ses vieux à la santé toujours menacée dans des hôpitaux sous tension, dont ne parlent pas ou peu les médias d'État chinois pressés de tourner la page du « zéro-Covid » et qui multiplient les images de Pékinois faisant du sport, du shopping ou se rendant au cinéma.

Face aux annonces de restrictions visant les voyageurs venus de Chine, les autorités sanitaires tentent de rassurer et minimisent la portée de la déferlante Omicron. « Les formes sévères et critiques de la maladie représentent 3 à 4% des patients contaminés admis aux urgences », déclarait mardi le vice-président de l'hôpital Chaoyang. Des chiffres contestés sur les réseaux, comme celui de 90% d'asymptomatiques annoncés au début de la vague.

L'inquiétude, c'est maintenant pour les campagnes qui devraient recevoir le tsunami Omicron d'ici à la fin du mois et le début des vacances du Nouvel An lunaire.

Jusqu'alors très rassurant, Zhang Wenhong prend des gants : « Omicron n'est pas aussi grave que les variants précédents comme Delta, mais si trop de gens sont contaminés d'un coup, le nombre absolu de patients gravement malades risque d'augmenter. » Et certains parlent aujourd'hui de 70 à 80% des habitants des mégalopoles infectés.

L'État vient d'annoncer une amélioration de la couverture maladie pour les populations rurales, et promet d'offrir une « assistance monétaire temporaire » aux personnes vivant dans des zones gravement touchées par le Covid.

