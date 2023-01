Hong Kong: le cardinal Zen, en liberté sous caution, va assister aux funérailles de Benoît XVI

À Hong Kong, le vieux cardinal Zen, connu pour ses prises de positions pro-démocratie et hostiles au parti communiste, a été autorisé à quitter la Région administrative spéciale pour se rendre aux obsèques du pape Benoît XVI alors qu’il est toujours en liberté sous caution. L’ancien évêque de Hong Kong a bien connu Benoît XVI, notamment au sein de la nouvelle Commission sur la Chine instituée à l’époque par le pape.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Depuis sa condamnation à une amende en octobre, le cardinal Zen est toujours en liberté sous caution à Hong Kong, car il risque d’autres poursuites sous la loi de Sécurité nationale.

Son passeport ne lui a donc été restitué que provisoirement mardi 3 janvier pour se rendre à Rome, un voyage particulièrement symbolique pour le cardinal Zen car c’est le pape Benoît XVI qui l’avait nommé cardinal.

Au cours d’une interview enregistrée en 2018, le cardinal Zen parle de l’ancien pape et du rôle qu’il a joué dans le rapprochement entre le Vatican et la Chine dès son élection : « À ce moment-là, le nouveau pape, l’ancien cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, il avait les idées très claires. D’abord parce qu’il sait ce que c’est qu’un régime autoritaire : il a connu le nazisme, le communisme, en Allemagne. Et puis il a assisté à ces réunions secrètes [sur la Chine] et il a bonne mémoire. Donc il connait plutôt bien la question chinoise. »

Le cardinal Zen n’a pas caché sa désapprobation de l’accord secret entre la Chine et le Vatican en 2018 dont il fut l’un des plus virulents critiques. Mais lors de sa dernière visite à Rome, il fit le pied de grue pendant trois jours pour avoir une audience avec le pape François, en vain.

