Le parapluie nucléaire américain au cœur des débats en Corée du Sud

Ces derniers jours la question nucléaire est au cœur des débats après les récentes déclarations belliqueuses de Kim Jong-un qui dit vouloir augmenter de façon exponentielle son arsenal nucléaire. Les administrations sud-coréennes et américaines ont annoncé préparer une réponse coordonnée à une éventuelle attaque nucléaire nord-coréenne. Cela pourrait impliquer une planification commune ou des exercices de simulation.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Séoul,

Les États-Unis garantissent à la Corée du Sud que leur arsenal nucléaire sera utilisé en cas d’attaque de la part de la Corée du Nord, mais aucune bombe atomique en tant que telle ne se trouve sur le territoire sud-coréen. Dans les années 1990, tous les missiles nucléaires ont été retirés. En Corée du Nord, au contraire, l’arsenal s’est diversifié et considérablement amélioré. Mais la supériorité américaine dans le domaine reste incontestable.

► À lire aussi : Corée du Nord: tirs de missiles pour débuter 2023, Kim appelle à augmenter l'arsenal nucléaire

La guerre en Ukraine inquiète Séoul

Le président sud-coréen cherche à faire évoluer la situation, car c’est sa ligne politique. Si Moon Jae-in, son prédécesseur, était favorable au dialogue, lui est partisan de la fermeté avec plus d’exercices conjoints avec les États-Unis afin de garantir la préparation de l’armée en cas de conflit et une réponse à chaque action nord-coréenne qu’il qualifie de provocation. De plus, la confiance sud-coréenne en l’allié américain a été ébranlé par la présidence Trump et le précédent de l’Ukraine, qui ne disposait pas non plus de l’arme atomique, inquiète à Séoul.

Yoon Suk-yeol cherche donc à convaincre Washington de donner un rôle plus important à la Corée du Sud dans la gestion de ses armes atomiques. En témoigne son interview, lundi 2 janvier, au cours de laquelle il a évoqué l'existence d’éventuels exercices conjoints impliquant des armes nucléaires, une possibilité rejetée rapidement par Joe Biden.

L’administration américaine a, de son côté, ouvert la porte à plus de participation de Séoul dans la planification d’une réponse nucléaire et a rappelé son engagement à défendre leur allié. Difficile de savoir si cela sera suffisant. Une récente étude de l’Institut de la paix et de l’unification montrait que plus de la moitié des Sud-coréens étaient favorables à ce que la Corée du Sud se dote elle-même de l’arme atomique.

► À lire aussi : «L’alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud va au-delà de la menace nord-coréenne»

Dissuasion, dénucléarisation : quel scénario ?

Difficile pourtant d’imaginer que Séoul lance son propre programme nucléaire. Yoon Suk-yeol assure que ce n’est pas d’actualité. Mais le débat est de plus en plus présent ici. Certains experts estiment que cela permettrait de mettre les deux Corées sur un pied d’égalité et qu’elles pourraient ensuite discuter de dénucléarisation. Les partisans du programme citent également le précédent d’Israël, de l’Inde ou du Pakistan qui ont accédé au statut de puissance nucléaire de fait sans se retrouver complètement isolé sur le plan international. D’autres sont favorables au redéploiement d’armes nucléaires tactiques américaines sur le sol sud-coréen, pour dissuader la Corée du Nord d’attaquer son voisin ou de poursuivre avec ses tirs de missiles à outrance.

Mais ces scénarios semblent occulter les conséquences de la réaction de la Chine, principal partenaire économique de Séoul et qui ne serait certainement pas ravie de voir un allié américain se doter d’armes nucléaires à ses portes.

Le Japon ne verra probablement pas non plus d’un bon œil que les États-Unis autorisent un programme nucléaire sud-coréen. Enfin pour Washington, cela signifierait aussi la fin de la principale justification de sa présence militaire dans une région de plus en plus stratégique.

► À lire aussi : Un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne