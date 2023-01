Chine: après 30 jours de détention, une opposante à la politique zéro-Covid libérée sous caution

Yang Zijing avait été arrêtée en décembre, après avoir participé aux manifestations contre la politique zéro-Covid à Canton. Comme elle, de nombreuses jeunes Chinoises étaient présentes dans les cortèges.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin,

Après 30 jours de détention provisoire, la jeune femme âgée de 25 ans et six autres manifestants ont été libérés en début de semaine, selon les informations de l’AFP. Yang Zijing qui s’identifie comme non genrée, a pris part à une manifestation le 27 novembre pour dénoncer les confinements à répétition de Haizu, le district alors le plus affecté par l’épidémie à Canton.

C’est d’ailleurs dans ce même district que dix jours plus tôt, une autre jeune femme avait été ligotée en pleine rue par les brigades sanitaires. À genoux, le regard fier, l’image de cette dernière continue de faire le tour des réseaux en Chine. Depuis, plus de nouvelle d’elle. Pas de nouvelles non plus de l’étudiante de l’Institut des médias et de la communication de Nankin, parmi les premières à brandir une feuille blanche pour crier en silence sa colère.

Yang Zijing comme les autres protestataires relâchés sont astreints de rester dans leur ville de résidence pendant un an et de se signaler régulièrement à la police. Certains manifestants affirment que leur téléphone a été piraté, qu’ils ont été invités à ne pas parler aux médias et qu’ils restent sous haute surveillance.

Le ras-le-bol de la jeunesse chinoise

Car les manifestations de novembre étaient plus que des manifestations contre le zéro-Covid. La jeunesse, particulièrement éprouvée par trois années de restrictions sanitaires, a également manifesté son ras-le-bol contre la discrimination dont une partie de ces jeunes font l’objet. Résultat : le mouvement MeToo et LGBT ont été particulièrement ciblés dans la répression qui a suivi. Lors des interrogatoires, « des officiers se sont moqués des hommes aux cheveux longs les qualifiants d’homosexuels », indique le Washington Post.

Accusés de « provoquer des troubles à l’ordre public » et de collusion avec « les forces hostiles de l’étranger » – argument souvent utilisé par le pouvoir lors des « incidents de masses » –, les protestataires subissent également des campagnes d’insultes en ligne. Il n’y a pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes détenues après les manifestations, le gouvernement chinois n’ayant pas reconnu les arrestations.

Plus de un milliers de comptes Weibo censurés D'après Weibo, il s'agit de punir les attaques personnelles et les appels à la haine. La contestation de la politique anti-Covid de la Chine a poussé les modérateurs à suspendre 1 120 comptes, y compris ceux de certaines personnalités très populaires. Avec par exemple celui de Liu Chun, réalisateur, producteur et baron des médias, compte 12 millions d'abonnés. Le 17 décembre, il s'interroge dans un message publié sur Weibo. « Comment se fait-il que les médicaments contre la fièvre soient en rupture de stock ? Si quelqu'un s'était occupé à l'avance de la production et de la logistique, ce ne serait pas arrivé ». Un commentaire qu'il lui vaudra la désactivation de son compte, car c'est ce genre de phrases que Pékin ne veut plus lire. C'est ce que le Parti communiste chinois appelle « utiliser la pandémie pour troubler l'ordre public ». Maintenant que Xi Jinping a cédé après les manifestations du mois de novembre et laissé tomber d'un seul coup des mesures sanitaires extrêmement strictes, pas question de remettre en cause une fois de plus son autorité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne