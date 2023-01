Covid-19 en Chine: questions et spéculations autour de la mort de plusieurs célébrités

Des passagers masqués dans le métro de Pékin, le 19 décembre 2022 (image d'illustration). © NOEL CELIS / AFP

La Chine a abandonné sa politique stricte de « zéro Covid-19 » en décembre 2022 et a vu une augmentation rapide des infections et des décès. Selon certaines informations, les hôpitaux et les crématoriums seraient débordés. Plusieurs décès de célébrités ont suscité des spéculations en ligne.