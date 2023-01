La période du Nouvel An chinois s’ouvre, la première sans restrictions sanitaires en trois ans

La Chine voit s’ouvrir samedi 7 janvier la période du Nouvel An lunaire, qui jusqu’à la pandémie de Covid-19 correspondait à la plus grande transhumance humaine, avec de centaines de millions de Chinois rentrant dans leur foyer. Après trois années marquées par les restrictions, les Chinois pourront célébrer le millésime 2023 sans aucune mesure sanitaire. Mais certains craignent, alors que le pays est débordé par les contaminations. D'autres, eux, sont heureux de réveillonner en famille.

Pour la première fois en trois ans, toutes les mesures de restriction ont été levées pour la fête du printemps. Les Chinois sont enfin libres de réveillonner en famille.

Une liberté retrouvée qui ravit Yuanfang. La jeune Pékinoise a hâte de rentrer chez ses parents dans la province du Henan, dans le centre du pays :

« On est super content, on n'a pas peur du tout. J'ai déjà eu le Covid-19, mes parents aussi. Ma mère n'a développé aucun symptôme, mon père a juste été fiévreux une nuit, mais ils allaient très bien. Et puis, nous n'avons plus de personnes âgées autour de nous, mes grands-parents ne sont plus là. »

« On n'a plus envie d'avoir peur »

Dans cette famille, on refuse donc de laisser la pandémie gâcher une nouvelle fois le réveillon lunaire, la date la plus importante du calendrier chinois.

« Cette année on n'a plus envie d'avoir peur, poursuit Yuanfang. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas réveillonné en famille, je suis juste heureuse de pouvoir profiter de mes parents, et de passer du temps en leur compagnie. »

Les trains et les avions devraient de nouveau faire le plein, même si les autorités ont prévenu : le nombre de voyage sera encore loin du niveau observé avant la pandémie.

