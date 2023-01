Chine: 90% des habitants de la province du Henan contaminés par le Covid-19

Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a brutalement levé le mois dernier l'essentiel de ses mesures sanitaires contre le coronavirus.

Près de 90 % des habitants de la troisième province la plus peuplée de Chine ont été infectés par le Covid 19. C’est un responsable local qui l’affirme alors que les cas de contamination devraient encore augmenter avec les départs en vacances du Nouvel an lunaire.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le gouvernement central ne publie plus de bilan quotidien de l’épidémie et ce sont les données communiquées par les régions qui permettent de prendre la mesure de la vague de contaminations qui déferle sur la Chine, depuis l’abandon de la politique zéro-Covid il y a un mois.

Selon Kan Quancheng, près de 90 % des 100 millions d’habitants du Henan auraient ainsi déjà été infectés à la date du 6 janvier dernier. Le taux d'infection au sous-variant Omicron BA.5.2 dans la province était alors de 89,1 % en milieu urbain et 88,9 % en milieu rural, a précisé le directeur de la commission provinciale de la santé. Or ce sont les campagnes qui se préparent maintenant à accueillir les citadins pour les vacances de la fête du printemps.

Pic de l’épidémie dépassé

Bien que le pic des infections soit passé, les soins intensifs restent sous pression, affirme le directeur du bureau de contrôle des épidémies du #Henan. 89 % des habitants de cette province centrale de la #Chine ont déjà été contaminés. 👉https://t.co/KBaGYDCR1L pic.twitter.com/4tUZ4OzNRs — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) January 9, 2023

Le gros de l’épidémie est passé selon les autorités qui se veulent rassurantes avant cet évènement traditionnel qui réunit les familles après le changement de lune. Le pic de l’épidémie aurait été franchi localement autour du 19 décembre dernier, avec un record d’affluence dans les « cliniques de la fièvre ». Depuis, le nombre global de cas est en recul.

Mais les hôpitaux restent sous pression avec de nombreux patients présentant des symptômes graves de la pneumonie virale, a ajouté ce responsable de la commission de la santé du Henan en conférence de presse. Des chiffres qui s’ajoutent à ceux publiés par un journal du port de Qingdao, dans la province orientale du Shandong. Le quotidien officiel local révélait que près de 250 millions de Chinois avaient été contaminés, le 20 décembre dernier. L’article a depuis été censuré.

Plus tard, les responsables de la santé de la province du Zhejiang (est de la Chine) ont parlé de plus d’un million de contaminations par jour sur un territoire qui compte autant d’habitant que l’Italie. Les modèles statistiques projetaient même deux millions de personnes infectées quotidiennement au moment des vacances du nouvel an lunaire, dont les premiers départs ont commencé ce week-end.

99,5 % de voyages en plus

Deux milliards de voyages devraient être effectués en Chine pendant ces premiers congés de la « fête du printemps » sans restrictions sanitaires, soit une augmentation de 99,5 % par rapport à la même période l’an passé, a déclaré Xu Chengguang. Le vice-ministre chinois des transports rappelle toutefois qu’il ne s’agit encore que de 70 % des déplacements enregistrés en 2019, avant le début de la pandémie. Cela sans parler des voyages, vers l’étranger.

L’ouverture des frontières chinoises dimanche 8 janvier a été l’une des dernières étapes du démantèlement de la politique de prévention et de contrôle des maladies en vigueur depuis trois ans. La Télévision Centrale de Chine a rapporté que les vols directs en provenance et à destination de la Corée du Sud affichaient complets pendant ces vacances du printemps communes aux pays de tradition confucéenne.

